Wout van Aert perderà il campionato belga per “lui”?

Otto volte vincitore da quando è tornato sui campi arati all’inizio di dicembre, Van Aert non ha lasciato altro che briciole per i suoi rivali. Oltre ai suoi numerosi successi, il suo oltraggioso dominio sopra ogni altra cosa non ha nulla di cui preoccuparsi per i suoi rivali. Ancora una volta, questa domenica a Middlekirk, sembra siano promessi gli allori dell’alloro francese.

Una fame di vittorie da capogiro

Non è una novità, Aert è uno di quelli che tirano per vincere. Si potrebbe dire come molti corridori. Ma gli Herental nativi ci mettono una certa forma di sacrificio di sé e di lussuria. Tuttavia, nei campi arati per preparare le classiche su strada e primaverili, il pilota non vuole lasciare nulla ai suoi avversari. Difficile quindi immaginare il quadruplo campione belga concedersi una corsa attesa che potrebbe metterlo a rischio. Tanto più che la maglia nera gialla e rossa che vuole lui. “Il campionato belga era un grande obiettivo questo inverno“Abbonda nella faida Jumbo-Visma.”Ma, tuttavia, non mi aspettavo di schierarmi con così tante vittorie già in questa stagione.“

Un corso pensato apposta per lui

Linee dritte naturali basse, grintose e lunghe. È difficile fare di meglio per un ciclista forte come Van Aert, soprattutto perché anche Éole può autoinvitarsi alla festa. La sequenza tra le dune dovrebbe essere nell’interesse del corridore, sentirsi a proprio agio quando è necessario portare la bici e correre. Con tempo asciutto, Van Aert dovrà diffidare dei tratti sulla sabbia in cui la sua relativa precisione tecnica potrebbe consentire a un pilota come Sweeck di aggrapparsi a lui. READ OHL riporta Saint-Gilloise sulla Terra L’aria iodata funziona bene per uno che ha vinto due dei suoi quattro titoli nazionali lungo la costa belga. Tuttavia, attenzione allo scenario 2018 di Coxide. Segui Soek van Aert fino alla metà prima di tentare un attacco controllato dal futuro vincitore.

Attenzione a cadute o problemi tecnici

La supremazia del pilota Jumbo Visma è caduta solo due volte in questa stagione. Primo nel Gran Premio di Sven-Nes. Dopo che sono caduto e ho dovuto cambiarmi le scarpe, Van Aert sapeva come far vincere Bidkok e Isrbet. Domenica scorsa a Holst, invece, L’attuale campione belga non è riuscito a riconquistare gli avversari dopo un problema tecnico. Ma, ancora una volta, è stato rapidamente colpito dal colmare parte del suo vuoto prima di ammettere la sconfitta. Quindi, Van Aert potrebbe perdere il campionato belga? Rispondo domenica pomeriggio.