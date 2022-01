Youri Tillmans è il capocannoniere della FA Cup contro Watford e Newcastle per D3

Yuri Tillmans Ha segnato il suo sesto gol stagionale sabato nella partita di FA Cup tra Leicester e Watford. Il Red Devil ha trasformato il calcio di rigore, il suo secondo in stagione, dal settimo minuto di gioco per aprire il marcatore in favore dei Foxes, vincitori agevolmente 4-1.

James Madison Ha già raddoppiato il punteggio in favore del Leicester al 25′ minuto prima Joao Pedro Ridurre lo spazio nel passaggio (27). Nel secondo periodo, Harvey Barnes e Mark Albrighton lasciano decollare i Foxes e vincono in sordina. timothy castagna, l’altro belga del Leicester, non è a referto.

Il Leicester ha partecipato alla competizione per la prima volta in questa stagione, qualificandosi così per la fase a eliminazione diretta della competizione. Un modo per guadagnare più fiducia per la squadra guidata da Brendan Rodgers che è ancora in campionato per la vittoria sul Liverpool.

Al contrario, il Watford è ancora una squadra in difficoltà con 9 sconfitte nelle ultime 10 partite.

Un altro club in grande difficoltà in campionato (19° posto), Newcastle United È passato anche in tazza. I Magpies hanno perso 0-1 contro il Cambridge United, formazione della League One (P3)…

Crystal Palace con chi Christian Benteke Giocando all’ultimo minuto, dal canto suo ha vinto 1-2 sul Millwall (Campionato – P2).