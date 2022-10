Il Manchester United impone la sua legge al Tottenham / Premier League / J12 / United – Tottenham (2-0) / SOFOOT.com

Manchester United-Tottenham 2-0

Il muro di Hugo Lloris ha finito per cedere.

Il Manchester United ha ampiamente dominato il suo grande rivale Hugo Lloris, aspettando che il secondo tempo abbattesse il Tottenham (2-0). Fin dai primi istanti, il portiere blues si mostra molto caloroso spostando il tiro di Fred lungo la traversa (7e), prima di vedere il tiro di Anthony sfiorare l’esterno del suo palo (10e). Il diavoli Rossi Domina le discussioni, Niçois deve ancora mettersi davanti a Rashford (21e), potente punizione di Fernandez (23 .).e) o per tenere un tiro fuori Shaw (24e). Scontento di vedere il suo ultimo tumulo tanto voluto, Antonio Conte lancia i suoi capricci in disparte, ma dovremo aspettare gli ultimi istanti di questo primo atto per vederlo. Tottenham Infine, incrociate Ken con un angolo chiuso (45e).



Dopo aver tentato la fortuna diciannove volte in 45 minuti, i Manconianians centrano il segno per la prima volta dopo il recupero: Fred si vede dentro di sé virato da Davis. (1-0, 47e). Il numero di Rashford non muove il muro di Loris, è comunque costante nonostante tutto (49e), ma deve arrendersi nuovamente contro Fernandez, che conquista l’alcova (2-0, 69e). Finale orizzontale dal proprio portiere davanti a Rashford (74.).e), e i londinesi hanno deposto le armi, lasciando i padroni di casa a tiro dei primi quattro della Premier League.

I demoni (rosso) non entrano nei dettagli.

Manchester United (4-2-3-1): De Gea – Dalot, Varane, Martinez, Shaw – Casemiro (Eriksen, 87).e), Fred – Anthony (McTominay, 76e), B. Fernandez, Sancho (Ilanga, 87.).e) – Rashford. Allenatore : Eric Ten Hag.

Tottenham (3-5-2): Loris – Romero, Der (Sanchez, 82e), Davis Doherty (Sessegnon, 82e), Bentancourt (Scape, 89e), Bissouma (L. Moura, 82 .)e), Højbjerg, Periši (Spence, 89e) – figlio, Ken. Allenatore : Antonio Conte.