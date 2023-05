Attenzione a questi messaggi SMS truffa

Se ricevi una lettera da un parente che ti invita ad aggiungerlo alla tua rubrica, fai attenzione, si tratta di una truffa.

Questa settimana potresti aver ricevuto un SMS da una persona cara che ti spiegava di aver appena cambiato numero e ti invitava ad aggiungerlo ai tuoi contatti su WhatsApp. In tal caso verifica subito chiamandolo al suo vecchio numero. In realtà c’è una buona possibilità che si tratti di una truffa…

Come rivela La Libre, i truffatori inviano messaggi di testo alla cieca, usando nomi e talvolta soprannomi per interagire con le loro vittime. Fanno finta di essere un figlio, una figlia, un padre, una madre o un amico.

“Ciao mamma, non posso più inviare messaggi con il mio numero” Possiamo leggere nel messaggio che è sceso? di LaLibre. “Nel frattempo, puoi contattarmi su WhatsApp con questo numero appena vedi questo SMS, un bacio”. Un messaggio apparentemente innocuo, che può causare gravi danni. Perché i truffatori utilizzano questa tecnica per recuperare informazioni personali sulle loro vittime, prima di un possibile hack, o anche in alcuni casi per richiedere assistenza finanziaria di emergenza a una persona cara. Questa persona, pensando di aiutare suo figlio, figlia o amico, effettua inavvertitamente un pagamento a un perfetto sconosciuto.

In generale, le istruzioni rimangono le stesse per non essere truffati: verifica sempre l’identità della persona che ti ha inviato un SMS o un’e-mail, evita di cliccare su un link o un allegato, e preferibilmente cerca di contattare la persona attraverso la tua comunicazione abituale channel per assicurarti che siano davvero loro .

