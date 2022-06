Test – Sonic Origins: A Tribute to the Beginnings of Sega .Amulet

Sonic è stato rilasciato nel 1991 su Mega Drive e in pochi anni è diventato il beniamino di un’intera generazione. The Blue Hedgehog celebra il suo 30° anniversario con una compilation delle prime quattro parti del franchise.

Per celebrare adeguatamente il 30° anniversario del riccio blu, Sonic ci regala un set di quattro giochi retrò, Sonic the hedgehog 1, 2, 3 e un Sonic CD bonus. Un set accattivante, sulla carta, che ci viene pagato a caro prezzo: 39,99 euro. Ricordiamo che i quattro giochi in questione erano ancora disponibili alla vendita su determinate piattaforme (PC, Xbox), a 4,99€ per il gioco.

Quindi si sarebbe pensato che Sega avrebbe fatto tutto il possibile per fornire una compilation degna di questo nome. Purtroppo non aspettatevi un miracolo. Se la presentazione è elegante con menù aggiornati, bei video animati e qualche piccola novità, siamo proprio lì davanti a quattro outlet molto scolastici. Il lavoro resta semplice in termini di fan service e a livello di produzione, che si è davvero evoluta solo per adattare lo schermo ai display 4K. Quindi non aspettarti di appianare la grafica o correggere i modelli.

Un’altra delusione: la relativa sottigliezza del catalogo dei giochi. Quattro versi in tutto e per tutti. E questo mentre il franchise ha visto diversi spin-off, e anche il quarto episodio è stato diviso in due sottoepisodi, pubblicati anni dopo in una versione esclusivamente digitale. Ovviamente, non eravamo contrari a trovare tutti i giochi di Sonic in 2D.

Si noti inoltre che per poter sfruttare tutti i contenuti del gioco, bisognerà scegliere la versione Deluxe, venduta a 5 euro aggiuntivi, che aggiunge alcune nuove canzoni, alcune animazioni e consente l’accesso istantaneo alla modalità mirror. La Deluxe Edition è alquanto discutibile in termini di contenuti, quindi…

Ma tranquilli i fan: lo spettacolo resta elegante. Se i giochi non vengono rielaborati, c’è qualcosa di cui rallegrarsi nei menu, con alcune nuove funzionalità tutte uguali: personaggi aggiuntivi, una nuova modalità compleanno per i principianti, nessun limite di tempo o vite, nuove aree di gioco (ma alcune ), che è la nuova modalità missione che presenta sfide uniche e permette di sbloccare contenuti con le monete ottenute, la modalità Boss Rush in cui dovrai collegare combattimenti contro i boss… I fan apprezzeranno lo sforzo, mentre molto probabilmente si pentiranno di aver accontentarsi della trilogia originale.

Sonic Origins è chiaramente un bellissimo omaggio agli inizi delle avventure di Sonic. I fan irriducibili saranno felicissimi. I nuovi arrivati ​​potranno scoprirlo senza soffrire con la modalità anniversario. Tuttavia, a 39,99 euro, il conto resta davvero enorme per un gruppo che manca di ambizione e si limita a quattro sfortunati titoli dell’era a 16 bit…

conclusione

Sonic Origins è una compilation di quattro Sonic (Sonic the Hedgehog, Sonic the Hedgehog 2, Sonic the Hedgehog 3 e Sonic CD) che rende brillantemente omaggio ai primi giorni del riccio blu. È difficile non essere tentati dalla presentazione. I menu sono ordinati, scene animate carine punteggiano l’avventura e sono stati aggiunti nuovi contenuti, inclusa una modalità natalizia per i nuovi arrivati ​​che rimuove i limiti di tempo e di vita. Per i fan, questo anniversario è un regalo molto interessante. Tuttavia, ci dispiace che i quattro titoli non siano stati rielaborati tecnicamente e siano più simili a semplici port che a switch. In termini di contenuti, ci rammarichiamo anche per la mancanza di una parte episodica e soprattutto del quarto episodio, in 2D, che avrebbe praticamente meritato il suo posto accanto alle prime tre parti. A € 39,99, il conto è ancora troppo alto per quattro carichi che alla fine sono piuttosto pigri.

_

Segui Geeko su FacebookE il Youtube e altri Instagram Per non perdere nessuna novità, test e consigli.