All’Hertha Berlino, Lukebakio deve interpretare un supereroe prima di partire

La situazione è paradossale. Segnando lo scorso fine settimana contro il Werder Bremen, Dodi Lukebakio ha reso questa stagione 2022-2023 più prolifica della sua carriera con il suo 11esimo gol in campionato. Ma dopo aver perso la terza partita consecutiva, i Devils si sono ritrovati ultimi in classifica per la prima volta a questo punto della stagione.

Finalmente a quota 22 punti – cinque in meno dello Schalke 04, e soprattutto sei in meno dell’attuale partita di spareggio di Bochum e primo VfB Stuttgart non retrocesso – i berlinesi sono al centro di un incendio che sarà difficile da spegnere. Mancano solo cinque partite per evitare il disastro, compresa quella di domenica in casa del Bayern Monaco, che non ha più diritto di sbagliare nella corsa al titolo.

“Non abbiamo nulla da perdere a Monaco, quindi non avremo la pressione della scorsa settimanaPositivo il tecnico ungherese Pál Darday, arrivato meno di due settimane fa dopo l’esonero di Sandro Schwartz. I giocatori sono come una vera squadra nello spogliatoio, ma devono migliorare il campo. Se lo faranno, avremo una possibilità”.

Oltre al compito primario di evitare la 18esima sconfitta in questa stagione, l’Hertha deve anche ritrovare fiducia in vista delle ultime quattro partite che seguiranno. Due contro squadre di metà classifica (Wolfsburg e Colonia) e le partite da sei punti contro Stoccarda e Bochum.

Il successo contro questi due diretti rivali in manutenzione arriverà inevitabilmente con una prestazione di altissimo livello di Dudi Lucbakio, miglior allenatore della squadra e autore del 31% dei gol in campionato. Il Diavolo – che in passato ha brillato molto anche contro il Bayern (6 gol) – vorrà salvare il club in cui è entrato nel 2019 e garantirsi il proprio futuro che, comunque vada, non dovrebbe essere a Berlino. La sua bella stagione e le due grandi partite con i Devils gli apriranno sicuramente nuovi orizzonti. Lo scorso inverno, l’Hertha aveva già rifiutato diverse offerte.

