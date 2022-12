Gli europei hanno finalmente concordato un “tetto” sul prezzo del gas

Scatterà un “meccanismo di correzione del mercato” di 180 euro per megawattora, a condizione, tra l’altro, che questo prezzo rimanga troppo alto per tre giorni. L’obiettivo è soprattutto quello di dare un segnale ai mercati… in modo che non si inneschino.

Giornalista presso il Dipartimento di Economia

Di Benoit luglio



Inserito il 19/12/2022 alle 19:06



meHanno dovuto fare scorta di champagne in frigo la scorsa settimana, ma questa volta possono finalmente abbassarlo: i ministri europei dell’Energia, riuniti in Consiglio a Bruxelles, hanno raggiunto un accordo per “limitare” il prezzo del gas. “Siamo riusciti in questo compito impossibile, ma necessario per proteggere aziende e cittadini”, ha esultato l’attuale presidente del consiglio, il ministro ceco Josef Sekela.

Qual è il problema? Successo, riassumendo intensamente le discussioni che vanno avanti da mesi (leggi altrove), quadrando il cerchio impedendo che i prezzi del gas tornassero a esplodere, come hanno fatto negli ultimi mesi e soprattutto in questa estate, senza anche, imponendo un eccessivo tetto restrittivo Su di loro, salva i paesi europei dal mercato globalizzato, che sarà ancora necessario dalla primavera, quando sarà nuovamente necessario iniziare a costruire riserve per l’inverno.



