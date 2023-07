Il giorno della visita medica al Tierno Bari

Questa domenica il Tierno Bari ha salutato l’SK Beveren. E così i Waaslanders si preparano a perdere il capocannoniere. Un vero vantaggio dopo aver perso la promozione nella Jupiler Pro League.



Secondo le informazioni di Tillman PaulQuesto lunedì, insieme all’FC Basel FC, l’attaccante dovrebbe superare la tradizionale visita medica. A meno che non ci sia un cambiamento importante, quindi il nativo di Lione dovrebbe unirsi al leader del campionato svizzero. Un trasferimento sinonimo di un passo avanti nella sua carriera per colui che è stato anche per un po’ nella porta dello Sporting Anderlecht. Entrando a far parte del St. Jacob’s Park, Thierno Barry avrà anche la possibilità di giocare la Conference League, almeno nei turni preliminari, inizialmente, prima forse di raggiungere la fase a gironi.

Tierno Barry all’FC Basel dopo aver rotto tutto all’SK Beveren

La scorsa stagione, al suo primo anno con i professionisti, il destro di novantacinque metri ha piantato non meno di due dozzine di rose in trentuno incontri della Challenger Pro League. Cifre che mostrano che l’attaccante 20enne ha già tutto o quasi tutto ciò che è grande.

