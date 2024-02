Il giocatore Palworld può controllare il gioco con la mente

Le 3 migliori uscite di videogiochi della settimana – Inizio febbraio 2024! 🎮



Nel corso degli anni, abbiamo visto Elden Ring sconfitto da un pesce, tramite un tappetino da ballo e tutto il resto, ma questi giocatori altamente qualificati stanno ora rivolgendo la loro attenzione a Palworld, un titolo di caccia ai mostri giocato da giocatori con controllo mentale.

Rilasciato all'inizio di questo mese, Palworld è l'ultimo videogioco a creare scalpore in tutto il mondo. Combinando gli elementi di caccia ai mostri dei Pokémon con le caratteristiche dei classici giochi di sopravvivenza, il titolo di PocketPair è diventato il secondo gioco a raggiungere 2 milioni di giocatori simultanei su Steam.

Tuttavia, mentre la maggior parte dei giocatori in genere gioca utilizzando un controller o una tastiera e un mouse, uno streamer Twitch fa le cose in modo leggermente diverso utilizzando un dispositivo elettroencefalografico (EEG) per controllare il gioco attraverso il controllo mentale. Sì, mi hai sentito bene.

Perrikaryal è la mente dietro il fenomeno, con lo streamer che usa regolarmente questo equipaggiamento per battere giochi come Fortnite, Elden Ring, Halo Infinite e Fall Guys. Il dispositivo EEG funziona con pochi comandi vocali e utilizza il giroscopio e la tecnologia di tracciamento oculare per muoversi, scattare foto e farsi strada attraverso il Palworld.

“Quando pensi a cose diverse, il tuo modello di attività cerebrale (la frequenza delle onde cerebrali, quante sono, più o meno da dove provengono) è diverso”, ha recentemente detto Perikariyal a Polygon. “Utilizzando un'interfaccia cervello-computer, posso addestrare il programma (attraverso l'apprendimento automatico) a riconoscere determinati modelli di attività cerebrale. Questi sono comandi mentali.”

Forse non sorprende che Perikariyal sia riuscita a realizzare questa impresa impressionante, dato che ha conseguito un master in psicologia. Di conseguenza, è stata in grado di sconfiggere Malenia di Elden Ring utilizzando la tecnologia. Dato che il suo obiettivo in Palworld è un po' più semplice – catturare un amico – sospettiamo che non passerà molto tempo prima che ci riesca.