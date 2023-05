Haaland è stato nominato “Giocatore della stagione” della Premier League | calcio straniero

Nella sua prima stagione in Inghilterra, Haaland ha dato un enorme contributo al titolo del Manchester City, con 36 gol in 35 partite. Il norvegese ha anche battuto il record di gol in Premier League detenuto da Andy Cole e Alan Shearer, con 34 gol mentre il campionato era in discussione nel corso di 42 giorni. Solo Dixie Dean ha segnato più gol di Haaland in una stagione di Premier League. La leggenda dell’Everton ha segnato 60 volte nella stagione 1927-1928. Haaland sarà in grado di migliorare ulteriormente quel risultato domenica quando il City si recherà a Brentford nell’ultima giornata del campionato.