Il dottore e la scienza si sono svegliati

Un video che circola sui social mostra una scena che sembra una festa in una setta. Come pregare in tono solenne, che le persone si impegnino in uno stato di semi-trance.

Sorprendentemente, questo video mostra gli studenti ammessi alla University of Minnesota School of Medicine. giurano. Non il famoso giuramento di Ippocrate dei medici. Hanno prestato giuramento alla moda nel 2022, impegnandosi a combattere la supremazia bianca, il colonialismo e la bisessualità.

Capiscono chiaramente che stanno agendo sulle terre indigene senza coercizione. Sottolineano che ciò che è stato costruito in Minnesota, compresa l’università in cui si trovano, rappresenta il male incarnato. Quindi il colonizzatore deve scusarsi per l’esistenza dei suoi antenati e biasimarli.

Gli studenti di medicina dell’Università del Minnesota giurano di “onorare tutti i metodi di guarigione indigeni che sono stati storicamente emarginati dalla medicina occidentale” e di combattere “la supremazia bianca e il colonialismo, [and] bisessualità». Vengono reclutati nel culto CRT. pic.twitter.com/v3YYKBq9OW – Christopher F. Ruffo ⚔️ (@realchrisrufo) 11 ottobre 2022

Ma tutto questo non è pericoloso. È la moda del momento: una combinazione di un desiderio genuino di riparare i torti del passato e auto-flagellazione per avere un bell’aspetto. L’uragano Wake, che ha spazzato via l’episodio di Ragazze Calebcolpisce le università.

futuri medici?

La cosa veramente preoccupante è un’altra cosa. Questi futuri medici giurano anche di “onorare tutti i metodi di guarigione indigeni che sono stati storicamente emarginati dalla medicina occidentale”.

Ecco, non sono sicuro di aver capito. La medicina è una scienza dell’evoluzione con prove. Studi e ricerche, nel corso dei secoli, hanno determinato cosa funziona e cosa no. Gli effetti dei placebo sono stati studiati, fatta eccezione per le credenze, con l’obiettivo di prolungare la vita di esseri umani sani e alleviare la sofferenza.

La medicina è uno dei più grandi progressi della civiltà. Pensa ai progressi nella mortalità infantile o nell’aspettativa di vita.

Questo va detto senza trascurare i metodi che tutti i popoli nel corso dei secoli hanno utilizzato per guarire le persone e ridurre la sofferenza. Gli aborigeni, come altri popoli, avevano fatto osservazioni meravigliose e ben pertinenti. E anche mia nonna, Georgiana, che ha 16 figli, ha ricevuto la sua quota di articoli terapeutici e di conforto.

conoscenza per tutti

Ma nel 2022 la medicina è diventata una scienza globale. Se la conoscenza originaria è superata da una medicina più efficace, la medicina deve voltare pagina. Se una pianta utilizzata dagli aborigeni risulta contenere una molecola che guarisce senza dubbio, questo nuovo approccio dovrebbe essere reso disponibile all’intera popolazione.

Non ci possono essere due tipi di medicine.

La cosa strana è che quando si parla di cambiamento climatico, il movimento dei vigilanti vuole chiudere ogni dibattito invocando la scienza.

In altri casi, quando si invoca un diritto di minoranza, si organizzano grandi masse per sminuire l’importanza della scienza.

A proposito, il filosofo francese Jean-Francois Bronstein ha appena pubblicato La religione si è svegliata. Qui i futuri medici promettono solennemente di anteporre la loro religione alla scienza medica.