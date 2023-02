Qual è la ragione di questo fenomeno che sta attualmente interessando la costa atlantica?

Da lunedì i coefficienti di marea sono significativi sulla costa atlantica del nostro Paese.

L’alta marea offre sempre uno spettacolo speciale sia ritirandosi con la bassa marea sia schiantandosi contro la costa durante la risalita.

Sotto l’influenza della luna c’è un fenomeno di marea e mantiene un ciclo così regolare.

Lo spettacolo è ancora in corso. Trasportato da importanti transazioni, l’Oceano Atlantico ama ritirarsi lontano dalle nostre coste, per il maggior piacere di chi pesca a piedi. Ma fa attenzione! Perché dopo qualche ora di riflusso, l’acqua tornerà in piena forza, e di tanto in tanto si divertirà a infrangersi sulla costa Un famoso spettacolo a Saint-Malo. Da lunedì 20 febbraio sono arrivate le maree. Ma sai cosa lo causa? Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, il motivo non è sott’acqua ma molto in alto… nello spazio, al livello della luna.

Ogni giorno la rotazione della Terra su se stessa genera il fenomeno delle maree. Quando l’oceano è sull’asse lunare, la forza di gravità provoca l’alta marea, poiché la luna attira l’acqua. Al contrario, diminuisce quando non è in linea con la nostra stella notturna. Per spiegare il ruolo della forza centrifuga della Terra, alcune persone a volte usano l’immagine di un’auto. In curva, l’auto tende a tirarti fuori. È lo stesso con la rotazione del nostro pianeta.

Le grandi transazioni tornano regolarmente

fenomeno marea primaverile a causa dell’avvicinarsi della luna. Quest’ultimo impiega poco più di 27 giorni per orbitare attorno alla Terra e le grandi transazioni ritornano ogni mese ma cambiano a poco a poco. Per ottenere maree molto alte, possiamo anche fare affidamento sull’allineamento di Terra, Luna e Sole, che crea una maggiore attrazione gravitazionale.

Molto frequentata dai pescatori a piedi, alta marea A volte è teatro di tragici incidenti. Prima di avventurarsi su scogli o banchi sabbiosi liberati dall’acqua, è fondamentale conoscere gli orari delle maree e l’attesa del loro ritorno. I bagnini consigliano inoltre di portare sempre con sé un telefono cellulare e di guardare regolarmente la costa per la distanza. Durante coefficienti elevati, il mare si alza molto rapidamente e genera forti correnti.

Camillo Allen