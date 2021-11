Victor Hessel, l’avvocato delle vittime che ha fatto notizia nel cuore della cospirazione!

Martedì sera, abbiamo appreso dai nostri colleghi di PaperJam.lu che il Luxembourg Film Fund finanzierà 1,5 milioni di euro per il nuovo film del regista belga Joachim Lavos, coprodotto dalla lussemburghese Samsa Film. Un film ispirato a Viktor Heysel, uno dei principali avvocati del caso Dutroux, che in seguito ha fatto notizia…

Nella casa di François Decor (58), l’avvocato delle vittime del più famoso caso mediatico belga, Raphael (18), sua sorella Caroline (20) e la madre Astrid (50) vivono sotto la forte presa del patriarca che non risparmia sforzi per mantenere la sua maschera. Così il Luxembourg Film Fund “Son of the Law” riassume il nuovo film di Joachim Lavouse, nel suo ultimo rapporto che raccoglie le decisioni prese dal suo comitato di selezione a novembre.

come Presentato sul sito PaperJam.lu“Il caso mediatico belga più famoso di cui stiamo parlando qui è il caso Dutroux”. O almeno, un caso da cui trae molto… E se tutti i nomi dei personaggi principali vengono cambiati, il personaggio dell’avvocato François Decor sembra, dal canto suo, essere molto ispirato al signor Victor Heysel , il ben pubblicizzato ex consigliere delle famiglie Julie Legion e Melissa Rousseau Due vittime del pedofilo Marc Dutro, trovato morto nella sua casa nell’agosto 1996, hanno fatto notizia da allora. Ricordiamo che Viktor Hessel è stato condannato per possesso illegale di materiale pedopornografico. E che dopo essere stato gravemente ferito nell’aprile 2009 dal figlio Roman, dopo che quest’ultimo lo ha accoltellato otto volte…

Il figlio della legge è in realtà una finzione, ma è ispirato a eventi reali accaduti successivamente alla periferia dell’affare Dutro. Questa non è la prima volta per Joachim Lavos. Ricordiamo che il regista belga aveva già diretto nel 2012 “To Lose Mind”, questa volta liberamente ispirato al caso di Genevieve Lermitt.

Ma tutto questo sarà per l’anno 2023 o 2024. Perché le riprese di questo film non inizieranno fino alla prossima primavera. E dovrebbe essere “85% o 90% in Lussemburgo”, a seconda del produttore. Inizierà anche l’esplorazione. Per quanto riguarda il casting, non è stato ancora completamente trattenuto.

Il budget per il film è di poco superiore a 5,25 milioni di euro, secondo i nostri colleghi in Lussemburgo di PaperJam.