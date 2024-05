Il diario della principessa Kate sarà “vuoto”: la moglie del principe William continua il suo periodo di convalescenza con la famiglia

Kensington Palace offre notizie su Kate Middleton

Da questo annuncio, che ha scosso la famiglia reale britannica e ha scatenato molte speculazioni, la principessa del Galles ha cercato di nascondersi alla vista nella sua casa di Anmer Hall nel Norfolk.

“Il suo diario è vuoto.”

Lo spiegano diverse fonti Bestia quotidiana Kate non tornerà immediatamente ai suoi doveri reali. “Molte persone coinvolte nella gestione dell’agenda necessitano di essere informate in anticipo sugli orari dei reali. Mi hanno detto che l’agenda di Kate è vuota per il resto dell’anno. Niente di pianificato. Ciò significa che potrebbe essere assente dall’arena pubblica fino alla fine del 2024“, indica la fonte.

Per evitare voci sulla salute del genero di re Carlo III, una fonte afferma: “Penso che potrebbe condividere un nuovo videomessaggio per aggiornare i britannici sulla sua salute. In passato ciò si è rivelato molto efficace nel mettere a tacere le teorie del complotto“.

Preoccupazione da parte di Kate Middleton: cosa svelerà suo fratello nel suo libro?

Un’amica della coppia principesca ha spiegato alla stampa questa settimana che la cosa più importante per la principessa è evitare qualsiasi forma di stress o ansia per poter continuare la cura nel miglior modo possibile. “Si recheranno a Sandringham all’inizio delle vacanze scolastiche. Il cerchio della fiducia è molto ristretto. È circondata dai suoi genitori, ed è chiaro che anche Pippa e James (sua sorella e suo fratello, ndr) sono stati lì per lei. Questa famiglia è incredibilmente unita. Sono sempre stati lì per lei fin dai suoi primi giorni nella famiglia reale britannica“, conclude questo amico.