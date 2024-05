Quasi 20 anni fa, Tom Cruise perse completamente la calma mentre promuoveva questo blockbuster di fantascienza in uno degli eventi più bizzarri della televisione americana!

Tom Cruise è un grande attore d’azione, ma non è nemmeno noto per essere completamente tranquillo. I suoi problemi con le sette e la sua impulsività hanno persino rovinato alcuni tour promozionali.

Un attore amato e vituperato

Tom Cruise È uno dei più grandi attori d’azione degli ultimi anni ed è un personaggio fisso nei film di successo. Nella serie Mission Impossible, in cui ha già interpretato 7 film, ha lasciato il segno con acrobazie davvero impressionanti. Ne ha fatto addirittura il suo marchio di fabbrica! Oggi è con Missione impossibile8 Che gli spettatori lo aspettano dietro l’angolo. Tuttavia, la produzione continua a soffrire. A causa dei successivi scioperi, l’operazione è stata rinviata di un anno, e questa volta di più. Oggi, quando pensavamo che il film fosse tornato sulla buona strada, si è verificato un incidente che ha interrotto le riprese. Secondo un rapporto, Un sottomarino da 23 milioni di sterline si è schiantato durante la scena delle riprese, facendo fermare tutto. Non sono sicuro che Tom Cruise riesca a mantenere la calma dopo così tanti problemi. Perché se l’attore al cinema si comporta da eroe, la realtà è molto più oscura.

Vero fallimento

Un piccolo viaggio indietro nel tempo! È il 2005 e i fan di Tom Cruise aspettano solo una cosa: scoprire Mission: Impossible 4. Ma il tour promozionale dell’attore si trasforma in un fiasco, e i suoi problemi legali non aiutano le cose. Noterete che comincia male fin dall’inizio, perché secondo Time of India le comparse sono pronte ad applaudirlo. “Non sappiamo esattamente (cosa stesse facendo), Ma 300 rupie per passare un’ora davanti all’aeroporto“Non è male”, dice un testimonial. In un disco un po’ insolito (durante l’uscita di La Guerra dei Mondi), l’attore ha commesso una serie di gaffe e ha perso completamente la calma durante un’intervista con Oprah Winfrey. È stato Impossibile rispondere a qualsiasi domandaSaltava ovunque (anche sul divano) e non riusciva più a stare fermo. Secondo Cruise questo comportamento innocuo è dovuto alla sua fidanzata Katie Holmes, dato che i due sono appena diventati coppia. “Lo adoro”, ha detto. Non farò finta. »

Questo incontro con la luna ha avuto un tale impatto sugli spettatori che è stato parodiato più volte nel cinema (Scary Movie 4), e per l’occasione è stata inventata persino un’espressione: Per saltare sul divano (Saltando sul divano). Si riferisce alla fantasia vivente delle celebrità. E poi, questo è ciò che farebbe Tom Cruise, ma a causa di Scientology. Se questo gruppo è considerato una setta religiosa in Francia, è completamente legale negli Stati Uniti, nonostante le sue pratiche discutibili. Cruise ne è un vero portavoce e continua a promuoverlo. All’epoca fu addirittura condannato per proselitismo e causò scandali sostenendo che la psichiatria era un “crimine contro l’umanità”. L’ultima notizia è che l’uomo è coinvolto in un fascicolo dell’FBI Traffico di esseri umani e schiavitù moderna“Oltre al Papa” di questa chiesa.