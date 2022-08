Il cuore cambia con l’età

Il rischio di problemi cardiaci aumenta con l’età. Secondo uno studio pubblicato sulla rivista scientifica natura che invecchia In questo giovedì 11 agosto le cellule che compongono il nostro cuore ne saranno la causa. Infatti, nuove mutazioni genetiche si accumulano perdendo nel tempo la capacità di ripararle. (fonte 1)

Per giungere a questa conclusione, i ricercatori di Boston Figli Ospedale I genomi di 56 cardiomiociti, noti anche come cardiomiociti, sono stati sequenziati da 12 soggetti di età compresa tra 0 e 82 anni. La loro morte non era correlata a malattie cardiache.