Il cosmonauta russo cède le commandement de la Station spaziale internazionale in un astronauta americano

Playmobil – Veicolo di ricognizione spaziale – 9489, 26 x 17 x 18 cm, Coloré

Avec le véhicule d’exploration de Mars, l’astronaute est en route pour en savoir plus sur cette planète affascinante. Tout à coup, il aperçoit des roches bleues inconnues qui se trouvent devant lui sur le sol. L’astronaute arrête le véhicule d’exploration, ouvre la trappe et discende. Convient aux enfants de plus de 6 ans. Avec des équipements pour étudier la surface de Mars, reggiseni avec outils interchangeables et module lumineux et sonore. Dimensioni: 26 x 17 x 18 cm (L x P x A). Si unisce a notre équipe d’astronautes, techniciens et robots!