La risposta di Sony su Xbox Game Pass : voici le nouvel abonnement Playstation Plus, avec trois formules différentes

Face à la montée en puissance du Xbox Game Pass, Sony n’avait plus le choix et se devait de réagir. La firme japonaise a donc présenté sa nouvelle formule d’abonnement en ligne. Vieni a trovarci, gli abonnements PlayStation Plus e PlayStation Now non sono stati prodotti da fusione. Trois formules seront désormais propone: Essential, Extra et Premium.

La formula Essenziale non presenterai un cambiamento nel rapporto con la versione PlayStation Plus actuelle. Elle prévoit des réductions Exclusives sur certes jeux ou encore deux jeux téléchargeables par mois. Son prix ne variera pas non plus (8,99 € par mois / 24,99 € par trimestre / 59,99 € par an).

La formula Extra propone, en plus, 400 giochi PS4 e PS5 téléchargeables su votre console, “notamment des hits de notre catalog PlayStation Studios et de nos partenaires tiers”, annuncia Sony. Prezzo: 13,99 € par mois, 39,99 € par trimestre o 99,99 € par an.

Enfin, la formula Premium ira un cran plus loin, avec 340 jeux supplémentaires. Tutte le versioni dei cataloghi PS1, PS2, PSP e caricabatterie, e altri giochi della PS3 per il gioco nel cloud. Il vous en coûtera 16,99 € par mois, 49,99 € par trimestre o 119.99 € par an.

La date précise de ce lancement en Belgique n’est pas encore claire. La nuova Playstation Plus sera en tout cas développé, région par région, à partir du mois de juin partout dans le monde. L’Europe suivra donc l’Asie puis l’Amérique du nord. “La parte dei territori del PlayStation Network deve essere disponibile per il nuovo servizio di gioco per PlayStation Plus per la fine del primo semestre 2022”, indique Sony.