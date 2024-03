Una delegazione americana interrompe una breve visita in Arabia Saudita perché indossa uno zucchetto

“A nessuna persona dovrebbe essere negato l'accesso a un sito patrimonio, in particolare un sito destinato a dimostrare unità e progresso, semplicemente perché esiste come ebreo”, ha affermato il presidente dell'USCIRF Abraham Cooper, anch'egli ebreo ortodosso. , citato da un comunicato stampa.

“L’Arabia Saudita sta spingendo per il cambiamento come parte della sua Vision 2030”, ha affermato, riferendosi a un ambizioso programma di riforme volto a diversificare l’economia.

“Tuttavia, soprattutto in un momento in cui l’antisemitismo dilaga, il fatto che mi sia stato chiesto di togliermi la kippah ha impedito a noi membri dell’USCIRF di continuare la nostra visita” al sito di Diriyah, a nord-ovest di Riyadh, classificato come patrimonio mondiale dell’UNESCO Luogo. Il sito, secondo il comunicato stampa.

E ha aggiunto: “Notiamo con particolare rammarico che ciò è accaduto a un rappresentante di un'agenzia governativa statunitense che lavora per promuovere la libertà religiosa”.

La Commissione per la Libertà Religiosa è un organo consultivo governativo autorizzato dal Congresso degli Stati Uniti.

L'ambasciata saudita negli Stati Uniti non ha risposto immediatamente alle richieste dell'Agence France-Presse.

L’incidente, avvenuto il 5 marzo, avviene nel mezzo delle tensioni tra Arabia Saudita e Israele per la guerra nella Striscia di Gaza e degli sforzi americani per promuovere la normalizzazione delle relazioni tra i due paesi una volta terminato il conflitto.