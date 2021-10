Con Pikmin Bloom, Nintendo ti farà amare camminare

Dopo il successo di Pokémon Go, Nintendo collabora ancora una volta con Niantic per portare uno dei suoi franchise nella realtà aumentata.

sentiero dei fiori

L’idea alla base di Pikmin Bloom è semplice: basta camminare per raccogliere semi, ottenere Pikmin (impilando i gradini) e lasciare una scia di fiori.. Tutto in realtà aumentata, come Pokémon Go. Ciò consente agli altri giocatori di “vedere” la tua scia di fiori. Poi ovviamente puoi migliorare il tuo Pikmin, ma soprattutto rivivere la tua giornata sull’app rivisitando i luoghi che hai incontrato in un video fatto apposta per te.

In breve, capirai, Pikmin Bloom non è un gioco in sé, ma un’esperienza negativa ispirata al franchise creato da Shigeru Miyamoto. Pikmin Bloom è attualmente pubblicato, ed è chiaro che sarà gratuito e disponibile su iOS e Android.

Ma il “gioco” farà un lavoro migliore o si comporta alla pari con Pokémon Go? Niente di meno sicuro. Depuis le succès de Niantic, d’autres jeux en réalité augmentée ont vu le jour sur mobile, come Harry Potter: Wizards Unite, Minecraft Earth (déjà annulé) et Transformers: Heavy Metal, mais le succès jamais ndétéa you all.

Offrendo un’esperienza diversa, che è “semplicemente” uscire di casa per una passeggiata, Nintendo e Niantic potrebbero sedurre i giocatori occasionali. Ad ogni modo, provare non ti costerà nulla e il confinamento non metterà più (si spera) ostacoli nelle ruote di entrambe le società.