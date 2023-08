Cambia l’aspetto in vista del registratore vocale

Basandosi sui grandi cambiamenti di marzo al registratore vocale per l’app Messaggi, Google è tornato in prima pagina con un nuovo tocco di design che consente di aggiornare un po’ di più il tutto.

Dopo aver apportato modifiche all’app Messaggi per aiutare gli utenti a trovare più facilmente le conversazioni più importanti o anche per evitare malintesi sugli SMS, Google è pronta a potenziare il suo sistema di registrazione dei messaggi vocali. Sulla base delle modifiche che aveva già intenzione di apportare a marzo, l’azienda svilupperà già un nuovo design per aggiornare ulteriormente Google Messaggi in questo ambito.

Almeno questo è quello che ti aspetteresti. 9to5Google, che si basa sulle modifiche riscontrate nel file APK più recente dell’app. E se nessuna di queste modifiche sarà attualmente visibile al grande pubblico, Google punterà su un cambiamento radicale nell’interfaccia dedicata alla registrazione e alla condivisione dei messaggi vocali tramite protocollo RCS.

Registrazioni audio su Google Messaggi: cosa aspettarsi?

Attualmente, un messaggio vocale viene registrato su Google Message premendo l’icona “Microfono” visualizzata in basso a destra dell’interfaccia. Cliccando continuamente è possibile registrare la propria voce, per poi inviare la registrazione al proprio corrispondente. Una modifica al design rivelata alcuni mesi fa ha consentito la visualizzazione di un’interfaccia di registrazione dedicata, con diversi comandi importanti, che ti consentono di ricominciare, mettere in pausa o verificare che il tuo messaggio sia stato catturato.

Ulteriori modifiche che ha scoperto 9to5Google Presenta un design completamente nuovo e una piccola illustrazione educativa, mentre i pulsanti (questa volta sotto forma di dischi) sono posizionati nella sezione inferiore. Cliccando sul microfono inizia la registrazione, con la comparsa di un’ondulazione e di un numero. Una volta interrotta la registrazione, puoi riprodurla di nuovo e trovare un momento specifico nel messaggio scorrendo la forma d’onda.

I comandi di cancellazione e condivisione valgono anche una volta registrato il messaggio, e l’invio avviene sempre in due fasi: aggiunta della registrazione come allegato, quindi invio.

