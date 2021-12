Il compratore Julian Cohen lascia lo spettacolo! (Video)

È stato co-leader di France 2 e La Une. È in circolazione dall’inizio“caso chiuso” Ad agosto 2017, Julian Cohen Era uno dei beniamini indiscussi del pubblico. Ma con sorpresa di tutti, il 25 dicembre, l’antiquario di occhiali blu ha annunciato la sua uscita dalla mostra che lo ha fatto conoscere.

A Courrier Picard ha spiegato di aver aperto la “Maison des brocanteurs” a Péronne, nella Somme, lo scorso ottobre. Questo posto riceve 22 rivenditori professionisti che vendono cose di seconda mano, per la prima volta in Francia! E l’ambizioso uomo d’affari prevede di aprirne almeno altri cinque, se non venti. Basta chiedergli tante energie. Ecco perché ha posto fine alla sua partecipazione al programma serale La Une e France 2 “Affaire Conclue”, in cui ha lavorato per più di quattro anni come buyer.







“Ho girato 1.557 spettacoli (…) ho vissuto un’avventura straordinaria. Ora il futuro per me è sviluppare ‘La maison des brocanteurs'”, spiega. “La gente mi conosceva dalla TV, ma stavo già facendo le cose prima questi spettacoli e lo faranno ancora le cose dopo questo spettacolo. “

Non c’è dubbio che questo annuncio rattristerà i suoi numerosi fan. Gli auguriamo, in ogni caso, tutto il meglio per i suoi progetti futuri.