Ecco la risposta dell’avvocato Camille Vasquez quando le è stato chiesto se sta uscendo con Johnny Depp

La sequenza è stata immortalata.

Con la causa tra Johnny Depp e la sua ex moglie Amber Heard più pubblica che mai, tutti gli occhi sono puntati sulla possibile nuova storia d’amore dell’attore con il suo avvocato Camille Vásquez. Nei video del processo, il talentuoso avvocato appare più vicino che mai alla star di Pirati dei Caraibi, ridendo insieme e prestandosi un po’ di attenzione.

Mercoledì 18 maggio, una giornalista ha interrogato Camille Vazquez per scoprire se avesse una relazione con il suo cliente. La sua unica risposta? Esplosione di risate. La scena in questione è stata addirittura immortalata. Il giornalista può essere visto chiedere: “La gente vuole sapere: stai uscendo con Johnny Depp?”. E lei aggiunge: “È ovunque su Internet. Puoi chiarire: sì o no?” Nel frattempo, Camil Vásquez continua a camminare verso la sua macchina, con la sua borsa e una bottiglia d’acqua in mano. Saluto i fan di Johnny Depp che sono venuti a sostenerli e li ringrazio ma il giornalista non ha risposto. Nient’altro che risate.

Un percorso per l’avvocato non rifiuta, o questo silenzio si spiega con ragioni legali? Gli avvocati sono limitati limitando la loro interazione con il pubblico al fine di evitare di influenzare il processo. Anche un processo si è concluso il 27 maggio.