Risultati WWE SmackDown del 24 dicembre 2021

WWE SmackDown Chicago, Illinois

I commentatori sono Michael Cole e Pat McAfee.

Stasera è WWE SmackDown, il Blue Christmas Show inizia con un video di quanto accaduto la scorsa settimana tra Roman Reigns, Paul Heyman e Brock Lesnar. In un video registrato oggi, troviamo Paul Heyman che intervista Kayla Braxton. Gli ho chiesto cosa fosse successo. Heyman risponde che ha detto a Roman Reigns la verità, un fatto che Reigns non voleva sentire in pubblico. È stato pubblicamente licenziato per aver detto la verità. Umiliato pubblicamente. Le ha detto la verità e ne ha pagato pubblicamente il prezzo. Braxton gli chiede se si pente di aver detto la verità. Heyman risponde che non ha rimpianti. Il suo ruolo come consigliere speciale era di dire a Roman Reigns la verità, non per proteggerlo come personaggio ma come eroe. È il più grande campione del mondo di tutti i tempi, ma ha bisogno di protezione da Brock Lesnar.

Kayla Braxton gli chiede cosa lo aspetta. Paul Heyman beve acqua e risponde che non lo sa. Forse vai su NXT e scegli un talento? non adesso. Ha messo tutto il suo cuore, anima e mente per essere il consigliere speciale di Roman Reigns perché credeva in lui. Forse è ora che ammetta che la sua carriera potrebbe essere finita…

SmackDown Women’s Championship – Partita singola

Charlotte Flair (c) Tony Storm

Alla fine del match, Tony Storm prova a tirare su Charlotte Flair ma il campione ribalta il pin con un altro tiro e vince.

Vincitore: Charlotte Flair

– Dietro le quinte, New Day parla e Drew McIntyre arriva. Dice che è pronto per stasera, Drew Day si riunirà! Xavier Woods dice che faranno fuori Usos e Riddick Moss.

Nel backstage, Xia Li dice di aver conosciuto donne come Natalia da tutta la vita. Non ha paura di lei, la picchierà. È il protettore.

– Shinsuke Nakamura e Rick Boggs sul tavolo dei commenti per la prossima partita.

fiammifero

Il vincitore riceverà il titolo intercontinentale

Angel Garza sconfigge Mansour con un’ala di clipper

Angel Garza sconfigge Eric con un’ala di clipper

Shanky sconfigge Angel Garza in modo sicuro

Ivar batte Shanky con un colpo di testa

Sheamus sconfigge Ivar con il suo calcio prog

Sheamus sconfigge Drew Gulak con una Brogue . kick

Sheamus batte Cesaro con un Brugge

Ricochet batte Sheamus con un roll up con l’aiuto di Cesaro

Dopo il match, Sheamus esegue un calcio Brogue su Ricochet.

Ricochet sconfigge Humberto con un rimbalzo

Ricochet batte Jinder Mahal con un roll up

Sami Zayn è l’ultimo partecipante ed entra.

Alla fine del match, Ricochet ha tentato uno Shooting Star Press su Sami Zayn, ma quest’ultimo lo ha parato e ha effettuato un Exploder Suplex all’angolo seguito da un Helluva Kick per vincere il pin.

Vincitore: Sami Zayn

– È stato trasmesso un video della carriera di Paul Heyman.

Miracolo dei combattimenti di strada 34

Madcap Moss e The Usos (Jimmy & Jey) (attachagnés di Happy Corbin) vs. The New Day (Xavier Woods & Kofi Kingston) e Drew McIntyre

Alla fine del match, Drew McIntyre versa il latte su Happy Corbin e Madcap Moss fuori dal ring. Xavier Woods si è buttato su Corbin, poi manda Drew McIntyre Moss sul ring per dargli un calcio Claymore seguito da un schienamento per la vittoria.

Giants: The New Day e Drew McIntyre

