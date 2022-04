Il colpo di scena cantato da Justin Timberlake in video

Persone e persone

Une video du chanteur fait le tour des réseaux sociaux.

De l’elettricità e l’aria. Justin Timberlake è un pezzo di moda per i fan di Britney Spears e il movimento #FreeBritney ces dernières années. Il cantante, in coppia con la pop star dal 1999 al 2002, un annotazione è accusé de l’avoir trahie et de parler de son ex pour s’attirer leur sympathie. Une nouvelle vidéo fait renaître ces tensions.

« Barre-toi ! »

Filmé par un paparazzi, Justin Timberlake n’a visiblement pas apprécié de se faire interrogager sur la grossesse de Britney. « Britney Spears vient d’annoncer qu’elle est enceinte de son troisième enfant… », entend-on le caméraman lui dire avant de se faire interrompre. Risposta dell’America: ” Fermare ! Barre-toi! » Un échange tendu qui a été abondamment commenté sur les réseaux sociaux.

Non Justin Timberlake che fa i capricci perché Britney è incinta 💀💀💀 pic.twitter.com/flQJQWsXZG — Britney Stan 🤰 (@BritneyTheStan) 12 aprile 2022

« Ça lui coûtait quoi de dire qu’il est heureux pour elle ? », « tellement impoli » il bis « il est clairement mal à l’aise »peut-on lire su Twitter. Ce 14 aprile, Britney Spears a sous-entendu que son enfant serait une fille en glissant le mot “rose” su Instagram.