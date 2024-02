Il clima abbastanza mite ha favorito le sfilate della domenica grassa

Météo France e la prefettura lo hanno annunciato ufficialmente: l'arcipelago della Guadalupa è tornato alla veglia verde per “forti piogge e temporali”. Resta però ancora in allerta gialla per “vaga immersione”. Il tempo senza pioggia ha permesso ai partecipanti al carnevale di sfilare normalmente, soprattutto a Pointe-à-Pitre, e il tempo stesso è stato dalla loro parte.

Con grande sollievo gli organizzatori del carnevale hanno constatato che la pioggia annunciata nelle previsioni del tempo precedenti non si era verificata.

Quasi ovunque nell'arcipelago, infatti, tutte le sfilate previste per domenica si sono svolte regolarmente, nonostante il cielo particolarmente nuvoloso che avrebbe potuto far temere il peggio. Tuttavia, se i partecipanti al carnevale possono muoversi normalmente, i pescatori, i diportisti e gli altri utenti del mare sono invitati a prestare attenzione poiché l’avviso di “immersione nel surf” di sabato rimane in vigore e il livello di allerta è sempre giallo. Momento delicato

Gli alisei sono ancora umidi e variabili con aria leggermente più secca e quindi meno umidità.

Onde di immersione:

C'è ancora una lunga mareggiata da nord che colpisce l'arcipelago, interessando in particolare la costa settentrionale di Basse-Terre, un fenomeno più classico e generalmente stagionale. Previsione

Inondazione delle onde, zona colpita a nord di Basse-Terre:

Moto ondoso lungo da nord. Il perigeo la domenica e il lunedì sera raggiunge circa 2,50-2,80 minuti nell'Atlantico e circa 2 metri a nord di Basse-Terre, con periodi di circa 12-14 secondi.

È probabile che gli ormeggi per le barche siano occupati e sono possibili alcune inondazioni localizzate nelle parti basse della costa. Sensibile al tempo:

Il tempo stasera e stasera da domenica a lunedì sarà instabile con rari rovesci.

Domani tornerà la pioggia nel corso della giornata, ma in quantità minori READ Fenomeno meteorologico insolito: le corna del diavolo Dati osservati

Quantità totale di pioggia nelle ultime 24 ore:

In genere tra 30 e 60 mm su tutto l'arcipelago (eccetto Desirade) e un massimo di 120 mm si stima a Saint-Louis de Marie Galante.

“Un drogato di zombi amante degli hipster. Aspirante risolutore di problemi. Appassionato di viaggi incurabile. Appassionato di social media. Introverso.”