Partecipa al grande sondaggio Top Santé e prova a vincere un anno di integratori

In collaborazione con i Laboratori INELDEA, Top Santé ha condotto un sondaggio con l'obiettivo di comprendere meglio le tue sensazioni riguardo Importanza Della tua salute quotidiana. Come ti senti attualmente? Quanto è importante la tua salute per il tuo benessere quotidiano? Stai pensando alla tua salute futura? Queste sono le domande importanti a cui l’indagine vuole rispondere.

Un anno di integratori alimentari per la vittoria!

Quando completi questo sondaggio, non stai semplicemente partecipando allo studio. I Laboratori INELDEA hanno infatti deciso di fare un regalo eccezionale. Puoi guadagnare 1 anno da Integratore alimentare Prodotti naturali dei laboratori INELDEA del valore di 150€. Il vincitore di questo premio sarà estratto a caso tra tutti i partecipanti che hanno completato il sondaggio.

Il tempo di risposta al sondaggio è abbastanza rapido e richiederà solo pochi minuti. L'obiettivo è risponderti Cordiali saluti E con Spontaneità. Non ci sono risposte giuste o sbagliate. Di base? Ci auguriamo che le tue risposte siano oneste e rappresentino i tuoi sentimenti nel miglior modo possibile. Lo scopo di questa indagine è quello di condurre una valutazione globale di “ Salute sostenibile“.

Cos’è la salute sostenibile?

La salute sostenibile include il benessere fisicoE anche mentale sociale. È un concetto ispirato allo sviluppo sostenibile, ma legato alla salute. Oltre a rispettare l'ambiente e Biodiversità Si adatta anche al concetto di salute sostenibile. Inoltre, è anche un impegno per uno sviluppo economico e sociale equo e responsabile.