Il primo studio clinico di una terapia a base di RNA nel Regno Unito

Per la prima volta, i malati di cancro ricevono l’immunoterapia utilizzando l’RNA messaggero (mRNA) per aiutare i loro corpi a riconoscere e combattere le cellule tumorali. Con intento terapeutico è stato eseguito il trattamento denominato mRNA-4359Fiducia della Fondazione NHS dell'Imperial College Healthcare (Londra) come parte di uno studio clinico di fase 1/2. A questo punto, l’obiettivo principale di questo nuovo studio era riempire L’obiettivo è scoprire se questo specifico tipo di terapia con mRNA è sicuro e tollerato dalle pazienti affette da cancro al seno. polmonepolmone Oppure la pelle e se è possibile ridurne le dimensioni tumoretumore. I partecipanti allo studio ricevono l'mRNA da solo o in aggiunta a pembrolizumab-A AnticorpoAnticorpo È usato come medicina Anti-cancroAnti-cancro – Verrà seguito per un massimo di 34 mesi.

Viene utilizzato un nuovo trattamento Materiale geneticoMateriale genetico (mRNA) e funziona applicandosi a… sistema immunitariosistema immunitario Un marcatore tumorale comune. ” Ciò dovrebbe aiutare ad addestrare il sistema immunitario dei pazienti a riconoscere e combattere le cellule tumorali che esprimono questi marcatori, ma anche potenzialmente a eliminare le cellule che potrebbero smorzare la risposta immunitaria. “, specifica dichiarazione.

Il trattamento con mRNA lanciato a Londra fa parte delle immunoterapie contro il cancro, che sono “pronte all’uso” e adattate a un tipo specifico di cancro. Le immunoterapie contro il cancro si basano sull'estrazione del materiale genetico del paziente dal tumore.

Sono state gettate le basi di un nuovo trattamento

“ Questa ricerca è ancora nelle sue fasi iniziali e potrebbero volerci molti anni prima che i pazienti possano trarne beneficio, ma questo studio pone le basi fondamentali che ci avvicinano a nuovi trattamenti che potrebbero essere meno tossici e più precisi. », Benvenuto il dottor David Benato, scienziato clinico e OncologoOncologo Consulente medico nelCollegio Imperialee un investigatore nel ramo britannico dello studio.