Il chiarimento di Judith Goodrich davanti al Cesare: “Che tu vada o no, a noi non importa” | Cinema

Il suo discorso su Instagram è arrivato dopo che il quotidiano Le Parisien ha confermato che avrebbe parlato venerdì ai Césars, cosa che né l'Accademia dei Césars né Canal + né l'entourage di Judith Goodrich hanno voluto confermare all'AFP. Quest'ultima, che ha denunciato i registi Benoit Jacquot e Jacques Doyon per violenza sessuale e fisica fin dall'adolescenza, è diventata una pioniera del movimento #MeToo in Francia.

Ha scritto: “Non parliamo della mia presenza o assenza al Caesars. Parliamo delle 2.990 donne, madri e uomini che mi hanno scritto in sette giorni. Parliamo dei bambini vittime di incesto”. “Io e lo zar non siamo niente”, ha aggiunto l'attrice, ha denunciato Omertà al cinema e ha creato un indirizzo e-mail per raccogliere altre testimonianze di potenziali vittime. “Adoro anche i vestiti lucenti. Adoro anche essere coccolata. Ma il nostro ambiente soffre in silenzio. Le nostre bambine soffrono in silenzio. E ancora, il governo tace, i politici tacciono, gli attori e i registi tacciono.”