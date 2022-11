Il centrocampista italiano Filippo Melekoni è passato allo Standard in prestito dal Genoa in questa stagione.

Lo Standard si è assicurato i servizi del centrocampista centrale Filippo Melekoni. Il 23enne italiano è stato ceduto in prestito dal Genoa per una stagione, senza possibilità di riscatto. Il club genovese è retrocesso in Serie B al termine della scorsa stagione dopo essere arrivato 19esimo in Serie A.

Formatosi al Club Atalanta nella sua città natale, Bergamo, dove ha iniziato la sua carriera professionistica, Melekoni ha giocato 25 partite (1 gol) con il Genoa la scorsa stagione sotto la guida di Alexandre Plesin (ex Oostende). Dopo essere stato ceduto in prestito dall’Atalanta al Pescara tra il 2018 e il 2020, Meliconi è passato in prestito al Genoa nel settembre 2020. Il Genoa questa estate ha pagato 4 milioni di euro e poi ha trasferito il giocatore in prestito allo Standard. Melekoni è il quarto trasferimento in entrata dello Standard quest’estate dopo Jacob Barrett Larsson, Noah Ohio e Osher Davida. Ruches è 11° nella Jubiler Pro League con 7 punti dopo sei turni. Ospitano Ostenda sabato sera (20:45). (Belga)