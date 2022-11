Francese, inglese, italiano… In quale lingua i Latter cantano “Late with Alain Chabat” e cosa dicono veramente?

I tre cantanti che accompagnano i musicisti cantano una canzone all’ingresso di ogni ospite.

“Nanani nana nanani, ed ha fatto.” Alain Chabat» Anche tu, quando chiedi crediti “In ritardo con Alain Chabad”, non capisci niente? Francese, inglese, italiano… in quale lingua cantano i Latter? Dopo tutto, cosa significano i testi? Abbiamo chiesto.

Quando l’ex Null iniziò a lavorare al suo ultimo spettacolo per TF1, gli sembrò inconcepibile non seguire i codici delle versioni americane. Così, oltre all’ufficio, alle sedie per accogliere i suoi ospiti, il padrone di casa è accompagnato da un’orchestra e da un coro chiamati Latters ogni sera dal lunedì.

Dietro i loro microfoni, i tre cantanti hanno il compito di cantare i titoli popolari che più ci affascinano, ma anche l’arrivo degli ospiti. Il più famoso dei tre è ovviamente Sly Johnson. Negli anni 1990-2000 ha fatto parte del gruppo Sayan Suba, al quale siamo particolarmente debitori. Angela. È anche il fratello dell’artista Loupe-Denis Elian alias Cédric Viste delle case Sulla M6. Sly Johnson è affiancato dai talenti Melody Cina e Sebastian Avispa.

È stato quest’ultimo a cantare la maggior parte dei versi dei titoli di coda. Ma cosa sta dicendo esattamente? Dopo la ricerca, abbiamo scoperto che canta in italiano. “Sai che questa roba del Late Show è di Alain Chabat. Se lo vedi sullo schermo, so quanto ti piacerà », che si potrebbe tradurre, dice precisamente: Sai che questa cosa al Late Show è di Alain Sabat. Se lo guardi in TV, so che ti piacerà! Ecco fatto, smettiamola di cantare nello yogurt. Anche l’America!

Per chi non lo riconoscesse, i crediti sono presi dal titolo Silvia Dal signor Oiso e da p. Inoltre, Quentin Dupieux sarà presto uno degli ospiti di Alain Chabat.