Il centro commerciale Auchan Leers si sta trasformando con molti nuovi marchi

L’anno 2022 è stato segnato per il cambiamento agli Ocean Layers. Non meno di 6 nuovi marchi hanno già aperto i battenti. (© Adobe Stock / Illustrazione)

Attenzione acquirenti! area commercialeLaser oceanici Un cambiamento radicale, con la chiusura di alcuni brand precedentemente simbolo, a favore di nuovi brand che faranno rivivere il centro commerciale. Fa Inizio 2022Di più 6 nuovi marchi tra cui fast food Aperto, non finito. Ti diciamo di più.

Azione, Calico, Fabbrica di cibo…

Dal prêt-à-porter al fast-food: Ocean Laces sta cambiando! Dall’inizio del 2022, il centro commerciale e la sua area esterna hanno subito alcune modifiche, per la gioia di chi aspetta! Almeno 6 nuovi marchi hanno aperto le loro porte e un fast food è stato aggiunto all’elenco dei posti dove mangiare!

Lo scorso gennaio ve ne abbiamo parlato calicòNuovo marchio di arredamento e fai da te di facile accesso. Situato tra Besson Shoes e i fast food Gur Kebab e Quick, il brand giovane e dinamico ha già aperto i battenti e si trova nell’area outdoor del centro commerciale.

Sempre nella zona esterna del centro commerciale, proprio accanto ad esso sono comparsi due nuovi brand! Ha sostituito il vecchio Decathlon, Action (precedentemente situato nel quartiere Verdiers) e Cash Piscines ha sostituito il gigante dell’attrezzatura sportiva.

Per completare il nostro aggiornamento della nuova segnaletica all’esterno del centro commerciale, è stato aperto un nuovo fast food in rue de la Motelette, vicino a Midas e Optical Center. La fabbrica di fast food halal ha aperto i battenti nella primavera del 2022 e serve pizza, hamburger, pasta e persino un “bar di dolci”.

JD Sports, Alive e Audio Pour Tous si uniscono al centro commerciale

Se sei un frequentatore abituale del posto, probabilmente ricorderai il negozio Chausport, la cui chiusura era una preoccupazione per la maggior parte dei credenti. Niente panico: il negozio è stato semplicemente sostituito da JD Sports, che è più grande e spazioso.

Il negozio Audio Pour Tous è attivo da tre settimane.

È stata inoltre aperta una nuova boutique prêt-à-porter indipendente presso il centro commerciale Ocean Layers. L’ultima aggiunta alla galleria è Alive, questa nuova boutique bohémien e colorata.

Altri lavori sono ancora in corso nel quartiere dello shopping Auchan Layers. Il punto vendita Gémo è definitivamente chiuso e il punto vendita Nocibé è in fase di ristrutturazione con una riapertura prevista per settembre. Il minimo che possiamo dire è che l’inizio del 2022 è stato un anno impegnativo per il Leers Shopping Center, alle porte di Lys-lez-Lannoy, Roubaix, Leers e Wattrelos.

