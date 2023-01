Il CdS Straordinario di Mustagh dopo il subentro di Intermarche: nessun licenziamento previsto

Se la dirigenza di Mustadang vuole essere “rassicurata” non annunciando che non “ristrutturerà né chiuderà” i suoi punti vendita, i sindacati rimangono comunque “scettici sulle future condizioni di lavoro”, ha detto all’agenzia “Miriam Delami” nel città di Sitka. E per una buona ragione: il passaggio al franchising comporterà un cambiamento nella commissione combinata per i dipendenti dei negozi in franchising a Mustadang.

Quest’ultimo non beneficerà della Joint Commission 202 ma piuttosto della Joint Commission 202.01. “Alla fine, questo porterà a una riduzione del 20-25% in termini salariali”, ha lamentato il sindacalista.