‘Abbiamo dovuto aspettare due ore prima che ci parlassero di questioni sociali’: i dipendenti di Moustafa sono preoccupati dopo l’acquisizione di 86 negozi da parte di Intermarché

Preoccupato lo staff dei must-have 86 acquistati da Intermarche. L’amministrazione Intermarché ha incontrato per la prima volta le delegazioni sindacali. Sono poco rassicurati anche se per il momento non sono previsti tagli di posti di lavoro.

Martedì è stato presentato ai sindacati il ​​piano economico per l’acquisizione di Mustastag da parte di Intermarche. Intermarché mira a raddoppiare la redditività di questi negozi. “C’è un potenziale incredibile in questo business, a patto che vengano applicate le ricette che hanno reso Intermarché in Belgio così vincente negli ultimi anni.indica Guillaume Beuscart, amministratore delegato di Intermarché Belgium.

“Non ci sono informazioni”

Per raggiungere queste ambizioni, Intermarché opererà tramite il sistema di negozi in franchising. È gestito da amministratori indipendenti. I sindacati temono l’impatto sui salari, la flessibilità e l’aumento del carico di lavoro. “Abbiamo la garanzia che rispetteranno la leggeafferma Evelyn Zappos, segretario permanente del Consiglio nazionale inglese.Se restaurano edifici e persone, ripristineranno le condizioni di lavoro al momento ‘t’. Ma non conosciamo tutte le condizioni, qual è la varietà, se sarà aperto la domenica tutto il giorno, … Non abbiamo informazioni.“

Parlo solo di pubblicità.

Mustang ha lottato per diversi anni. Quindi questa acquisizione è una possibilità per il futuro, ma con zone d’ombra. Soprattutto in termini di rappresentanza sindacale nei futuri negozi. “È un argomento che non è nemmeno stato sollevato.dice Miriam Delami, Presidente SETCA.Abbiamo dovuto aspettare 2 ore per sentirci dire sui social media. Finora ci è stato detto di spot pubblicitari. È l’unica cosa che gli interessa, portare fatturato extra. Il compito è stato lavato per 5 minuti.“

Al momento non sono previsti tagli di posti di lavoro. Le due parti si incontreranno di nuovo giovedì. La componente sociale deve essere affrontata in modo più ampio.