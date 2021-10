Inondazioni in Kerala: almeno 22 persone sono morte in frane e inondazioni causate da forti piogge

Il Dipartimento meteorologico indiano ha previsto forti piogge nel Mar Arabico sud-orientale e nel Kerala a causa della bassa pressione. Si prevedeva che le inondazioni diminuissero lunedì, ma la CNN ha previsto che la regione riceverà ancora da 50 a 100 millimetri (da 2 a 4 pollici) di pioggia nei prossimi giorni.

Il Kerala, che ha una popolazione di oltre 33 milioni, riceve forti piogge durante la stagione dei monsoni da fine maggio a settembre. Tuttavia, inondazioni improvvise e frane sono diventate più frequenti e gravi nello stato negli ultimi anni.

Nell’agosto 2018, almeno 324 persone sono state uccise e più di 300.000 sono state evacuate dopo le piogge Kerala battuto Di conseguenza, la peggiore inondazione che lo stato abbia mai visto In quasi un secolo . Tredici dei 14 distretti del Kerala erano in allerta rossa, la massima allerta emessa in India durante le emergenze.