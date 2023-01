Stefan è rimasto deluso dopo essere stato eliminato da “12 Noon Blows”.

Dopo 153 post, Stefan lascia i “Twelve Blows Back” con un assegno di 568.343 euro. Il quinto più grande maestro di suore del gioco è considerato attendibile. TF1

Reno Gallo Bar

Stefan, come gestisci l’essere escluso?

Provo tanta delusione, tristezza e disprezzo per me stessa. Ho perso su due questioni che erano alla mia portata. Ho dato una prima risposta sbagliata, ed è questo che mi ha fatto incazzare. Non sono stato nel mio piatto in questi ultimi giorni. Ho passato una brutta serata il giorno prima, non ero nella forma migliore per affrontare una giornata di riprese. È una vera maratona. Auguro buona fortuna ad Alessandro.





di video



Hai avuto modo di parlare con Jean-Luc Richman?

No, e mi dispiace molto per questo. Ero così triste e mi vergognavo di essere escluso in questo modo. Me ne sono andato come un ladro e chiedo scusa a Jean-Luc che è sempre stato gentile con me. Avrei dovuto restare un’ora in più a chiacchierare con lui dietro le quinte. Spero di avere la possibilità di incontrarlo di nuovo un giorno. È un gentiluomo, è molto commovente.

Perché hai voluto partecipare a questo programma?

Avevo bisogno di superare me stesso. “Les 12 coups de midi” è ancora il Santo Graal dei giochi televisivi. Ho le conoscenze e mi sono sentito in grado di partecipare a un gioco così famoso. Mi ci sono voluti 10 anni per completare questo corso, ma ne è valsa la pena. Il mio obiettivo era arrivare tra i primi tre campioni del gioco, ma ho messo molta pressione su me stesso. Sicuramente funziona contro di me. Non avevo il livello per battere Bruno. Non avevo la forza di tenere altre 100 esibizioni.

Sei fuori da questa avventura?

Sì, sei diventato un’altra persona. Sai, sono solo un semplice operaio di fonderia. Non è che siamo in fondo alla scala sociale necessariamente stupidi. Ho cambiato il mio, ma non ci voleva una testa grossa. Le persone ora mi vedono in modo diverso e questo mi rende molto felice.

Cosa farai con i tuoi soldi?

Non lo so ancora. Ho dei mutui da saldare. Vorrei anche fare un restyling di casa. E dopo, voglio proteggere i miei figli. Voglio che inizino la loro vita con il piede giusto. Destinarò loro quanto più denaro possibile. Non voglio che sappiano del casino.

Alcuni telespettatori sospettavano che tu tradissi…

mi fa male. La gente diceva che avevo un auricolare e mi davano le risposte. Questo non ha senso. Le persone sono solo gelose della mia conoscenza. Hanno anche detto che ero arrogante. Non ho capito queste note. Sei sempre stato gentile con tutti.

Ti piacerebbe partecipare a un altro game show?

Si Con piacere. Lo amo. Mi piacerebbe partecipare al Contest of Champions in France 3. Sarà un piacere sfidare altri grandi campioni del piccolo schermo.





Leggi anche

Emotion and Tears di Maria Del Rio lancia ufficialmente la sua collezione per la cura del viso (video)

persone

par Rassegna cinematografica e televisiva



La stagione 5 di Balthazar è davvero l’ultima? Non così in fretta…

una serie

par Rassegna cinematografica e televisiva



Miss Belgio: una candidata cambia radicalmente a tre settimane dalle elezioni (foto)

persone

par Rassegna cinematografica e televisiva



Florent Bagni, presto di nuovo in “The Voice”? “Spero di rivederlo molto presto”

televisione

par Rassegna cinematografica e televisiva



“Alla FINE DELLA STAGIONE 4, VEDIAMO DRAG QUEEN… SONO STATO IO!”: Tomer Sisley spiega la sua incredibile trasformazione in ‘Balthazar’

una serie

par Rassegna cinematografica e televisiva



‘Morgan’s Gonna Experience Good Blues’: Audrey Floreau alza il velo sulla terza stagione dello show della HBI That Will Pass… Through the Prison Box!

una serie

par Rassegna cinematografica e televisiva



Vedi tutte le novità





Leggi la rivista



Disco



Disco



più letti





“È l’eredità di mia nonna che trasmetto”: scopri il progetto top secret e profondamente personale che Maria del Rio ha lanciato oggi (ESCLUSIVO) Rassegna cinematografica e televisiva



Miss Belgio: una candidata cambia radicalmente a tre settimane dalle elezioni (foto) persone



“L’alternativa” è solo una rete di bugie? Gli esperti mettono in dubbio i ricordi del principe Harry persone



Jack Nicholson soffre di demenza senile, i suoi cari temono: ‘Vorremmo solo che uscisse per assicurarsi che stesse bene’ persone



“Sono pronto per partire”: la mesta confidenza di Salvatore Adamo Musica