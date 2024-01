Il caso Medista: Frank Vandenbroucke può dimettersi?

Opposizione

Attacco N-VA

Per la prima volta dall'inizio del caso Medista, il partito N-VA chiede le dimissioni del ministro della Sanità Frank Vandenbroucke. “Ha mentito, dicendo che Movianto ha vinto l'affare in base a criteri di prezzo e qualità. Se applichi il tuo codice etico, dovresti chiedergli di lasciare il governoha detto la rappresentante Kathleen DePorter ad Alexander DeCroo.

Nepotismo

Tutto inizia nel giugno 2022. FPS Public Health è alla ricerca di fornitori per conservare e distribuire i vaccini COVID. Moviato fornirà questi servizi. Dopo che la sua rivale Medista si è trovata in torto, accusa un impiegato governativo di nepotismo e porta la questione in tribunale.

telecamera nascosta

In seguito alla decisione del Consiglio di Stato, Medista incarica Black Cube, una società di intelligence israeliana, di arrestare il funzionario in questione. È stata filmata senza saperlo e ammette di aver favorito il caso di Muvianto. In un'altra registrazione, il manager di Movianto crede di aver ricevuto aiuto da FPS.

Conti richiesti

Rivelazioni esplosive hanno spinto i partiti di opposizione, N-VA, Les Engagés e PTB, a chiedere conto alla maggioranza. “Il ministro ha scelto a tal punto di schierarsi da essere oggetto di interrogatori“, ha detto la fidanzata di Katherine Funk. La ONG Transparency ha presentato una denuncia per mancanza di trasparenza amministrativa.

Frank Vandenbroucke

Morale

Il Primo Ministro, che è apparso visibilmente imbarazzato durante l’interrogatorio davanti all’intero Parlamento e durante la sessione plenaria, ha affermato che “Sì, l’etica è importante per tutti i membri del governoMa ha invitato il deputato della N-VA a parlare direttamente con il ministro Frank Vandenbroucke.

Consiglio di Stato

Fin dall'inizio del caso, Frank Vandenbroucke ha ribadito che la società francese Movianto è stata scelta per la sua offerta più economica (19 milioni) rispetto a quella della società belga Medista (33 milioni). Questo è stato anche il ragionamento del Consiglio di Stato, che licenzierà Medista nell'agosto 2022.

Non discriminazione

Questo contatto con le imprese non rappresenta un problema per il ministro. “È normale scegliere l'offerente più economico, ma anche nella prima fase di questo processo si possono stabilire contatti con le aziende interessate, ha affermato il Consiglio di Stato. Possiamo aiutarli a migliorare le loro proposte affinché soddisfino l'offerta, a condizione che vi sia parità di trattamento e nessuna discriminazione.“

revisione

Frank Vandenbroucke risponde che l'FPS ha commissionato un audit antifrode indipendente e che presenterà i suoi risultati a febbraio. Dovrà analizzare gli elementi accaduti negli ultimi mesi, che potrebbero portare a un secondo esame più approfondito e quindi a un’indagine da parte della procura.