Risultati della WWE Royal Rumble 2022

Pagina 1 di 2

La WWE ha presentato l’evento Royal Rumble Prenium Live sabato 29 gennaio 2022 dal vivo dal Dome di St. Louis, Missouri.

Il WWE Royal Rumble Kickoff Championship 2022 inizia con il tabellone di benvenuto composto da Kayla Braxton, Jerry Lawler, Peter Rosenberg, Booker T e Kevin Patrick. Il comitato discute la serata e si guardano i video delle partite.

Dietro le quinte troviamo AJ Styles. AJ dice di aver fatto il suo debutto alla Royal Rumble e da allora ha fatto così tanto tranne vincere la Royal Rumble e stanotte si sta avverando.

Dietro le quinte, troviamo Damien il Reverendo. Priest dice di essere il campione degli Stati Uniti che affronta il migliore in RAW. Ora vedrà volti nuovi in ​​Rumble. Dovranno stare attenti a non svegliare Damian se tutto va bene.

Lo spettacolo introduttivo si conclude con gli ultimi commenti del consiglio.

WWE Royal Rumble Saint-Louis nel Missouri

I commentatori sono Jimmy Smith, Byron Saxton e Corey Graves per RAW. Per SmackDown Michael Cole e Pat McAfee.

Stasera c’è la Royal Rumble della WWE, lo show inizia con il video di apertura. I commentatori ci danno il benvenuto e Reigns arriva per primo. La musica di SHIELD inizia e Seth Rollins si fa largo tra la folla indossando l’abbigliamento SHIELD!

Campionato del mondo – Partita di singolare

Usos sarà bandito dal ring.

Roman Reigns (c) contro Seth Rollins

Alla fine del combattimento, Rollins effettua una powerbomb all’angolo e segue Curb Stomp per coprire Reigns, ma resiste all’ultimo momento. Rollins vuole fare un altro Stomp, ma Reigns lo blocca con una corda da bucato. Reigns segue con la Powerbomb e lo copre, ma resiste. Quindi Reigns crea il suo Superman Punch e lo copre, ma Rollins resiste. Rollins esce dal fondo del ring e Reigns lo mette fuori combattimento. Reigns lo riporta sul ring e spara a Spear, ma Rollins gli impedisce di coprirlo con un pedigree, ma Reigns reagisce con due. Rollins spara a Stomp, ma Reigns lo ferma e lo spinge di nuovo contro la Spear. Rollins è a terra e vuole dare il segno dello scudo, ma Reigns applica la sua ghigliottina. Rollins resiste e riesce a toccare Cable, ma Reigns si rifiuta di fermare la sottomissione. L’arbitro interrompe la gara per squalifica.

Jagnant: Seth Rollins per squalifica

Dopo il combattimento, Reigns insegue una ghigliottina per strangolare Rollins. Reigns ha finalmente deciso di lasciare andare Rollins mentre veniva fischiato. Reigns va su una sedia e colpisce ripetutamente Rollins alla schiena con la sedia. Reigns se ne va, ma torna sul ring per colpirlo di nuovo con la sedia.

Partita di 30 donne Royal Rumble

La vincitrice si batterà a WrestleMania 38 per il Women’s Championship.

Il primo wrestler è Sasha Banks e il secondo è Melina. Banks e Melina si scambiano dei colpi e Banks la lancia sul ring per eliminarla! Tamina arriva terza e Kelly Kelly è quarta. Kelly attacca Tamina e poi Sasha per applicare il suo grembiule, ma Sasha la abbatte con un calcio.

Mette in risalto:

La regina Zelena arriva al settimo posto per sconfiggere Sasha Banks.

Ivory frequenta la 18a elementare e dice che qui non è cambiato nulla, vede molte ragazze. Ripley la prende e la lancia sul ring.

Alicia Fox arriva alle 21.00.

in esecuzione

Risultati in tempo reale!

Aggiornamenti ogni 20 minuti più o meno.

Feedback diretto da Royal Rumble con i tuoi commenti:







Credito immagine: WWE