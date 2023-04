Il cantante avrà una relazione con Dinantaise

È il più vicino a confermarlo: Pascal Obispo avrà una relazione con Naama Roderich, l’attrice nata a Dinant che ha avuto un grande successo in Francia nella serie tv Tomorrow Is Ours.

Single dalla separazione da Julie Huntson nell’estate del 2022, il cantante 58enne Pascal Obispo aveva trovato l’amore, da qualche mese, con la giovane attrice belga, Grace Rodrich, di 25 anni più giovane di lui. La giovane è nata a Dinant, dove è cresciuta, praticando danza e poi teatro al conservatorio. Da allora ha girato clip per Shy’m o Sinclair e l’abbiamo vista anche a teatro prima di trovarla nei panni di Lucille Salama in La serie Un si grand Soleil dal 2018 al 2021. Dallo scorso settembre interpreta il personaggio di Lisa Hassan in un’altra serie di successo chiamata “Domani è nostro”.

