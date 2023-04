Nuove emoji, selezione “sorprendente” … Buckingham rivela nuovi dettagli sull’incoronazione di Carlo III

“Una nuova emoji per la celebrazione dell’incoronazione basata sulla corona di Sant’Edoardo è stata svelata. Apparirà su Twitter” quando verranno utilizzate determinate parole chiave, ha dichiarato Buckingham in una dichiarazione domenica. La corona di Sant’Edoardo è uno dei gioielli della corona britannica ed è oggi riservata esclusivamente alle incoronazioni dei monarchi. Questa non è la prima volta che vengono create emoji per le celebrazioni reali. Lo scorso giugno, in occasione del giubileo di platino della regina Elisabetta II, su Twitter è apparsa un’emoji a forma di corgi, la razza canina preferita dal monarca.

Polemica nel Regno Unito: Kate Middleton infrangerà il protocollo all’incoronazione di Carlo III Quattro settimane prima dell’incoronazione, il palazzo rivelò anche il percorso che re Carlo e sua moglie, la regina Camilla, avrebbero preso tra Buckingham e l’abbazia di Westminster. Sorpresa, non useranno il tradizionale Gold State Coach, una carrozza d’oro di 260 anni che traghetta i reali britannici durante i grandi eventi. Per il viaggio all’estero, Carlo e Camilla hanno preferito scegliere la “Diamond Jubilee State Coach”, più moderna e confortevole, con aria condizionata all’occorrenza. Durante la sua incoronazione, Elisabetta II viaggiò avanti e indietro nella carrozza Gold State, un’esperienza che definì “terribile” a causa della mancanza di comfort nella vecchia carrozza. Durante il viaggio di andata, il suo viaggio è stato di 2,5 chilometri e ha impiegato due ore in modo che il maggior numero possibile di britannici potesse vedere la processione.