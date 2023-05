Il canale C8 è stato multato di 300.000 euro per aver trasmesso Cyril Hanoune

Questa nuova sanzione dell’autorità di regolamentazione dei media contro C8 arriva quattro mesi dopo che è stata multata per la cifra record di 3,5 milioni di euro per gli insulti diretti da Cyril Hanoune al deputato della LFI Louis Boyard nel suo programma “Touche pas à mon poste!”. Questa multa da record è stata inflitta al canale all’inizio di febbraio dopo che il suo conduttore principale ha scaricato in diretta il vice della LFI Louis Boyard a novembre.

carenze

La nuova multa inflitta carenze “Dal C8, tiene anche conto” Precedenti sanzioni irrogate per pregresse violazioni dei medesimi obblighi Arcom ha detto in un comunicato stampa. La sindaca di Parigi, che non ha partecipato allo spettacolo, è stata aggredita per nome dalla conduttrice, che l’ha invitata a “stare zitta” e “catturare i topi di notte per dire sciocchezze”. “, afferma Arcom. Cyril Hanouna ha anche affermato che Anne Hidalgo faceva parte del ” “un mucchio di idioti”, esclamando “non farci arrabbiare” e ripetendo ripetutamente l’espressione “chiudi la bocca” Seguito l’organizzatore.

Larcom « Ha ritenuto che tali commenti potessero violare i diritti del sindaco di Parigi di rispettare il suo onore e la sua reputazione Inoltre, Arcom ha stabilito che “ Questa sequenza riflette una mancanza di conoscenza “per serie” del suo obbligo di controllare la propria antenna ».

Continuano le multe

C8 (il canale del gruppo Canal+ controllato dal miliardario conservatore Vincent Bolloré) è stato più volte sospeso da Arcom negli ultimi anni a causa delle trasmissioni di Cyril Hannon. A marzo, il caso è stato ripreso da una controversa serie “TPMP” in cui un ospite ha avanzato una teoria del complotto su una presunta droga assunta da bambini. All’inizio di aprile è stata aperta un’indagine preliminare a Nanterre (Hauts-de-Seine) a seguito di una segnalazione della Questura di Parigi sulla presenza di persone falsamente presentate come poliziotti BRAV-M nel “TPMP”.

Negli ultimi mesi, il ministro della Cultura, Rima Abdel Malek, ha più volte indicato che Arcom potrebbe ritirare la propria frequenza dal C8 nel 2025 se non adempisse ai propri obblighi. Queste dichiarazioni hanno scatenato le proteste del gruppo Canal+.

L’avvocato e scrittore Juan Branco ha pubblicato giovedì un libro contro l’ospite, intitolato “Affettuoso”.