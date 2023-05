“Adoravo insegnare e sicuramente non era così che volevo concludere la mia carriera” (nella foto)

Michael Flynn, un insegnante nel Kent, in Inghilterra, ha avuto un grave incidente dopo aver pubblicato un messaggio “inappropriato” sui social media. Il padre ha perso il lavoro come insegnante dopo aver parlato su Facebook a teppisti che hanno minacciato la sua famiglia.

Ma il giorno dopo, il gruppo di giovani è tornato con un grosso sasso e sembrava pronto a lanciarlo contro la finestra. Poi Michael guarda fuori e scappano.

“Mi piaceva insegnare”

Le cose si complicano rapidamente per Michael, che pochi giorni dopo riceve la brutta notizia dalla sua scuola: l’istituto ha deciso di rompere con il professore a causa del suo post “minaccioso” su Facebook. Non ho rubato niente né minacciato nessuno. Sono vittima di un crimine e sono io quello che viene punito “, si lamenta Michael nelle colonne di Mirror. “Adoravo insegnare, e questo non è sicuramente quello con cui volevo concludere la mia carriera”, aggiunge.

Michael non si aspettava una simile punizione, ma non si pente del suo messaggio, pubblicato su Facebook. “L’adrenalina stava salendo un po’. Sono stato appena svegliato da mia moglie che mi diceva che qualcuno l’aveva minacciata di violentarla. Volevo dirla in modo un po’ diverso, ma non mi pento di essermi preso cura della mia famiglia”, dice il di nuovo padre di famiglia.