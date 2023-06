I dipendenti della centrale nucleare di Zaporizhia tremano davanti alla minaccia russa: “Sarà molto peggio di Fukushima e Chernobyl”

Servizio di Sky News: L’elettricità è stata tagliata sette volte ed è sempre sinonimo di pericolo. L’elettricità è necessaria per raffreddare i reattori e prevenire crolli. I generatori di backup non vengono mantenuti come dovrebbero. A causa della guerra, nella fabbrica lavoravano ancora solo 3.500 persone, invece delle normali 11.000. La situazione continua a peggiorare. »

Martedì il capo dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica ha invitato il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite su Russia e Ucraina a sostenere cinque “principi concreti” per garantire la sicurezza del reattore ucraino a Zaporizhia ed evitare un “incidente nucleare”.

Il capo dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica chiede il rispetto dei “cinque principi” per evitare un incidente a Zaporizhia

“Siamo fortunati che non si sia ancora verificato un incidente nucleare”, ha detto Rafael Grossi, ricordando che la stazione, occupata dall’esercito russo, è stata tagliata sette volte dalla rete elettrica e ha dovuto fare affidamento sui generatori. Emergenza, ultima riga. Per difendersi da un incidente nucleare”, per raffreddare il reattore.

Il capo delle Nazioni Unite sta negoziando da mesi per garantire la protezione di questo sito nel sud-est dell’Ucraina, dove la situazione è considerata precaria a causa dei bombardamenti legati ai combattimenti.

È in quest’ottica che martedì ha presentato al Consiglio “i principi di base necessari per prevenire un incidente nucleare”.

In primo luogo, “non ci devono essere attacchi di alcun tipo da o contro l’impianto, in particolare contro reattori, combustibile esaurito, altre infrastrutture o personale”.

Tali principi prevedono anche che il sito non sia utilizzato per immagazzinare armi pesanti o personale militare e che l’impianto non possa essere disconnesso dalla rete elettrica. Pertanto, sono stati sviluppati i cinque principi dell’AIEA per evitare un incidente nucleare. L’AIEA intende iniziare a monitorare l’applicazione di questi principi attraverso la sua missione in loco”.

“Chiedo rispettosamente e solennemente a entrambe le parti di rispettare questi principi”, ha sottolineato. “Chiedo agli illustri membri del Consiglio di sicurezza il loro inequivocabile sostegno”, ha aggiunto.

Questa fabbrica, la più grande d’Europa, si trova sulle rive del fiume Dnepr che separa i due campi di questa regione.

È stato preso di mira più volte da colpi di arma da fuoco ed è stato tagliato fuori dalla rete elettrica sette volte da quando è stato rilevato dall’esercito russo il 4 marzo 2022.

Rafael Grossi, che ha un team di esperti sul sito, ha visitato il sito alla fine di marzo e da allora ha intensificato i suoi sforzi, avvertendo del “rischio molto reale di un incidente nucleare”.