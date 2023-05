Il Canada occidentale subisce incendi “senza precedenti”: “È spaventoso e surreale” | mondo

La contea ha aperto diversi rifugi per gli sfollati, ma molti sono fuggiti con i loro camper o roulotte e si sono raggruppati in lotti liberi. Alcuni stanno con amici o familiari, come Jerry Greiner, un residente di Drayton Valley, 150 km a ovest di Edmonton. “Potevamo vedere del fumo venerdì e c’era un forte vento”, ha detto ad AFP con le lacrime agli occhi. “In serata abbiamo ricevuto il primo avviso intorno alle 22, e poi l’ultimo avviso di sgombero intorno alle 23. Abbiamo subito preso le valigie per andare dai nostri amici”, aggiunge il 55enne dai capelli grigi, che è stato prima evacuato.

Intorno a questa piccola città di 7.000 abitanti che è stata completamente evacuata, boschi e campi sono stati bruciati dalle fiamme anche se la maggior parte delle case è stata preservata, ha osservato un giornalista dell’AFP. L’ingresso in città è ancora vietato, in quanto avvolto dal fumo, l’incendio è domato ma non del tutto spento. Montata in un accampamento improvvisato, Dorothy Dennis è sotto shock. “È spaventoso e surreale”, ripete. “Ogni volta che viene suonato l’allarme, siamo in allerta. Vogliamo guardare ma abbiamo paura che annuncino che la nostra città sta bruciando”. A Fox Lake, nel nord dell’Alberta, un enorme incendio ha distrutto 20 case, un negozio e una stazione di polizia. I residenti sono stati evacuati in barca ed elicottero.