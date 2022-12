Il Brasile, il favorito, è stato eliminato dalla Croazia nei quarti di finale ai calci di rigore!

La Croazia ha battuto il Brasile nei quarti di finale della Coppa del Mondo! Il vice campione del mondo ha forzato i tempi supplementari per la prima volta quando il punteggio era zero sul tabellone. Neymar Credeva di aver liberato un’intera nazione al 106′ con un fantastico gol che gli ha permesso di eguagliare il record di gol di Pelé con la Seleção. Ma da allora tutto questo è diventato aneddotico Bruno Petkovic pareggia con l’unico tiro in porta della Croazia, costringendo entrambe le nazioni ai rigori. E in questo complesso esercizio, sono stati i croati a salire in testa, segnando quattro dei loro tiri mentre Levakovic bloccava il servizio di Rodrygo e Marikinos mandava il suo tiro contro il palo. un Domenico Levakovic L’eroico in questo incontro ha letteralmente disgustato i brasiliani.

Le stelle sembravano essere allineate con la Croazia in questo incontro. Se il punteggio non era affatto 0-0 a causa di un caso in contropiede, i brasiliani si sono gradualmente rafforzati e hanno avuto un numero enorme di occasioni. Ma i tecnici brasiliani si sono dimenticati di segnare mentre Levakovic ha fermato proprio tutto. La parte più emozionante e divertente dell’incontro è stata senza dubbio giocata ai supplementari, dove Neymar ha avuto un lampo di genio al 106′ e Petkovic ha pareggiato per l’unica conclusione croata in porta. Come se fosse l’impressione che il calcio abbia scelto il suo campo in questo incontro… lasciando un intero popolo in lacrime, e l’altro in gioia. La Croazia continua il suo cammino e attende la vincente Argentina – Olanda in semifinale.