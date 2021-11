La nazionale belga di calcio under 19 ha iniziato a qualificarsi per il Campionato Europeo del prossimo anno in Slovacchia con una vittoria per 1-5 sull’Azerbaigian mercoledì sera a Weltz, nel Granducato del Lussemburgo.

Allenatore sotto i 19 anni Wesley Sonic Erano sotto 1-0 a metà del primo tempo, ma hanno ribaltato le sorti prima dell’intervallo con i loro gol Johan Bakayoko (35) e Tour romani (36). La vittoria non è più in dubbio dopo i successi dell’Anderlecht Mario Stroykens (70) Il Genquis ascolta luca (73e). Damadaev Alzando il punteggio finale a 1-5 dopo un autogol (85° posto).

Il Belgio divide la vetta del Gruppo H, il giorno dopo, con la Spagna che ha segnato il minimo contro il Lussemburgo (2-1).

Sabato i Little Devils affronteranno il Lussemburgo. Martedì, la fase a gironi si conclude con la prima partita contro la Spagna.

Le prime due squadre di ogni girone si qualificano per l’Elite Round, così come la terza migliore squadra con i migliori risultati contro le due migliori squadre del proprio girone. Il Portogallo, numero 1 al mondo, è esente dal turno di qualificazione e si unirà alla competizione dal turno Elite.

Il Campionato Europeo Under 19 si svolgerà dal 18 giugno al 1 luglio 2022 in Slovacchia, che si è qualificata direttamente come paese ospitante.