Newcastle, la via d’uscita perfetta da Eden Hazard? “Amava suonare sotto Eddie Howe.”

La fine del ciclo al Real Madrid sembra sempre più inevitabile per Eden Hazard. Da qualche settimana il Red Devil mastica in panchina e deve accontentarsi di qualche briciola di partita, quando Carlo Ancelotti accetta di portarlo in partita. Secondo il programma El Chiringuito, Il belga sta per Madrid E non dovresti più fare vecchie ossa.

E perché non a Newcastle? Il club dell’Inghilterra settentrionale è stato acquistato poche settimane fa da un fondo di investimento saudita e vorrebbe consolidare questo inverno. In attesa della prossima finestra di mercato, i Magpies hanno già annunciato il loro nuovo allenatore nella persona di Eddie Howe.

Per l’ex giocatore inglese Jack Wilshere, il Newcastle sarebbe una buona via d’uscita per la squadra di Brenoa: “Hazard ama lavorare sotto Eddie Howe”, ha detto a TalkSPORT. L’ex giocatore dell’Arsenal aveva allenato i nuovi Magpies sotto di lui al Bournemouth, “E’ stato fantastico con me e mi ha aiutato molto. È stato difficile perché venivo da un grande club come l’Arsenal. Hazard è di un altro livello ma è un allenatore che ti fa venire voglia di giocare con lui”.