Kia Sportage Hybride Ricaricabile (2022): l’offensive électrisée coreenne continua

Kia vieni Hyundai n’en finisent plus de nous étonner à chaque nouvelle génération de véhicules tant ils réalisent l’un comme l’autre des progrès considérables dans tous les domaines. Le groupe coreen s’est rapidement imposé come une des références dans le domaine de l’électrification, partielle o complète, tenant le haut du pavé parmi les généralistes depuis l’arrivée de la Ioniq première du nom it 2016. C’est ensuite plus en matière de design que ses modèles étaient à la traîne, avec des lignes très classiques voire consensuelles et même sans saveur. Mais ça, c’était avant. Alignz côte à côte sa production actuelle et celle de la génération précédente et c’est le jour et la nuit. Et c’est le cas de ce Sportage de cinquième génération basé sur la même plateforme N3 que le dernier Tucson et qui déborde de personnalité.

La faccia avant est barrée sur toute sa largeur d’une calandre au maillage énorme se terminant de chaque côté par les projecteurs en form de losange entourés d’un feu de jour en forme de boomerang. L’arrière rappelle quant à lui celui de l’EV6 avec ses petits feux et son hayon creusé tandis que les flancs sont creusés et musclés.

L’intérieur est moins furieusement original mais tout aussi futuriste, avec une planche de bord faisant elle aussi plus qu’évoquer la grande électrique de Kia par sa double dal numérique constituée de deux écrans de 12,3 é vers oré vers conductives, et souligné par un bandeau multifunzioni tattili. Quelle rupture là encore avec les précédentes générations ! L’habitabilité est tout aussi remarquable à l’avant comme à l’arrière mais il faudra faire le deuil de 47 litri de volume de chargement dans le coffre par rapport à la versione ibrida sempliceavec 540 litri, e accetta un serbatoio amputé da 10 litri, a 42 litri, a causa dell’impianto della batteria 12V, du chargeur embarqué et d’une traverse supplémentaire sous le plancher du coffre.

Il faut dire qu’il fallait faire de la place pour l’implantation de la batterie agli ioni di litio polymère d’une capacité de 13.8 kWh de cette versione ibrida ricaricabile, pouvant être rechargé de 10 à 100% dans un délai allant de 5 h 27 su une price secteur de 2,3 kW jusqu’à 1 h 45 su une Wallbox délivrant 7,2 kW. Elle alimente un motore elettrico di 91 ch et 304 Nm accolé à un quatre cylindres 1,6 turbo T-GDI délivrant 180 ch et 265 Nm, pour un totale di 265 ch et 350 Nm. Pour transmettre tout ce petit monde au sol, une boîte de vitesses automatique à six rapports relève le défi, le tout étant ensuite dispatché aux quatre roues via un véritable arbre de transmission, ce qui se fait rare aujourd’hui.

Une puissance de 265 ch dans un véhicule dépassant à peine les 4,50 m paraît tout ce qu’il ya de plus sostantiel mais la masse à vide comprendono entre 1 905 et 1 997 kg sert de trouble-fête pour rappeler les lois les plus elementi del fisico. 8,2 s pour un 0 à 100 km/h et 5,5 s pour le 80 à 120 km/h n’ont rien de honteux mais ce n’est qu’un et deux dixièmes de moins que la version hybrid simple quatre roues motrices qui a certes 35 ch de moins sous le capot mais qui est aussi plus léger de presque 200 kg.

Volant en main, à aucun moment on a l’impression de disposer d’une aussi abondante cavalerie, l’inertie est flagrante et soulignée par une boîte de vitesses manquant parfois de réactivité. Et cet aspect pataud se retrouve aussi en courbes, avec un véhicule semblant lourd sur ses appuis, ce que n’arrangent pas les grosses jantes de 19 pouces de la finition GT Line Premium de notre modèle d’esslement ainsi direction cruel qu’une de notizie d’informazione. La versione hybrid simple offre dans ce domaine un bien meilleur compromis.

Su l’a compris : ce Sportage Hybride Ricaricabile s’apprécie à rythme tranquille, où il se montre allors confortable et silencieux. Il fait aussi preuve d’une belle autonomie électrique malgré une capacité de batterie semblant quelconque aujourd’hui, avec 60 km aisément atteignable sans véritablement y faire attenzione. Quel dommage que les palettes au volant servent à changer manuellement les rapports de la boîte, ce qui qui semble totalment dispensable sur un tel véhicule, et non à régler la régénération sur plusieurs niveaux comme Kia bi sait normalment faire! Pour récupérer de l’énergie, c’est en effet le strict minimal, juste au lever de pied de l’accélérateur, pas même de mode B. Une fois la batterie arrivée à son seuil Minimum situé autour des 17 %, le système bas alors en hybrid simple et on peut alors tabler sur une consommation moyenne autour des 7 l/100 km, ce qui n’est pasexcessif mais pas exceptionnel non plus.