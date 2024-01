Il 9 aprile verranno chiusi i servizi online Wii U e 3DS

La fine di un'era per le console Nintendo: era già stata annunciata l'anno scorso, e ora è stata svelata la data esatta fatidica: 9 aprile all'una di notte.

In molti modi, 3DS e Wii U rappresentano una “generazione dimenticata” nella storia della console Nintendo. Strette tra gli imperdibili successi di Wii e Nintendo DS e l'esplosione di Switch, le console 3DS e Wii U hanno avuto un successo molto limitato, soprattutto per la seconda, che alcuni spiegano con il fatto che i loro nomi, molto simili a quelli di i loro predecessori, hanno dato ad alcuni acquirenti l'impressione di avere a che fare con una “versione diversa” di DS e Wii, piuttosto che con le nuove console stesse.

Qualunque siano state le ragioni che hanno ridotto la longevità di queste due piattaforme, resta il fatto che i servizi online ancora attivi sarebbero presto chiusi. Anche se lo sappiamo già, la data ufficiale non è stata ancora annunciata. Ormai è noto: 9 aprile all'1 di notte, per il fuso orario continentale europeo. Questa sarà la data in cui il negozio online e i servizi relativi al gioco smetteranno di funzionare in modo permanente (ad eccezione di alcune funzionalità del gioco Pokémon).

La cosa più urgente: i possessori di credito eShop inutilizzato dovranno trasferirlo su un account Nintendo che potranno creare anche se non hanno ancora uno Switch, entro le 7:00 del 12 marzo.

Tuttavia, gli utenti potranno ancora scaricare nuovamente i giochi già acquistati, così come gli aggiornamenti, per qualche tempo a venire (senza alcuna data di fine annunciata).

