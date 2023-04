Wondershare PDFelement riconosciuto come uno dei 50 migliori software per ufficio dai G2 Awards 2023

Scienze e tecnologiaPremi e riconoscimenti, MRR

VancouverBritish ColumbiaE 29 aprile 2023 /PRNewswire/ — Wondershare PDFelement, il principale software di editing PDF, è stato riconosciuto per le sue eccezionali prestazioni e la soddisfazione del cliente. Nel Network Report Winter and Spring 2023 di G2, il mercato di software più grande e affidabile al mondo, ha ricevuto 60 premi, affermandosi come un nome di fiducia.

Wondershare PDFelement ha vinto 60 premi, inclusi i seguenti: Top 50 prodotti per ufficio, Leader, Miglior supporto, Facile da usare, Migliore soddisfazione dei requisiti e Prestazioni elevate. Il software è stato valutato in quattro diverse categorie: software di desktop publishing, software per la creazione di documenti, software per la creazione di documenti e software per la modifica di PDF.

“Siamo lieti di ricevere questi premi, che testimoniano l’esperienza positiva che i nostri utenti hanno con la nostra soluzione PDF leader del settore”, ha affermato David, CEO di PDFelement. Wondershare si impegna a fornire una soluzione PDF intelligente per un’esperienza utente fluida aumentando la produttività e migliorando costantemente il software.

G2 pubblica ogni anno premi per il miglior software, ma questi sono i premi che i clienti assegnano davvero Sara Rossi, product manager di G2. Questi premi sono un voto di fiducia da parte di veri utenti di software e mettono in risalto coloro che sono saliti al vertice tra migliaia di aziende. Con oltre 2 milioni di recensioni software verificate, la maggior parte per una singola destinazione, il nostro marketplace offre oltre 145.000 prodotti e servizi in 2.100 diverse categorie. Congratulazioni a tutti i vincitori, poiché gli acquirenti continueranno a fare affidamento su questi premi come fonte attendibile per informare le loro decisioni sul software nel prossimo anno.

PDFelement è un ottimo programma per la gestione rapida e semplice dei documenti PDF. Grazie agli utili componenti aggiuntivi del programma, posso creare firme digitali, citazioni e moduli. PDFelement è un’opzione interessante grazie al suo prezzo basso, all’interfaccia utente facile da usare e ai progressi nel suo campo. È compatibile con Mac, PC e telefoni Android, consentendo agli utenti di questi dispositivi di accedere ai propri file ovunque si trovino. ? ha detto un cliente G2.

Il successo di PDFelement è dovuto all’importanza che attribuisce alla soddisfazione del cliente. Con un’interfaccia facile da usare e una serie di funzionalità avanzate, inclusa la funzionalità ChatGPT aggiunta di recente, come Let’s Chat, Rewrite, Summarize, Proofread e Explain. PDFelement si è affermato come la soluzione preferita per professionisti e aziende.

Come mostra il report Grid inverno e primavera 2023 di G2, Wondershare PDFelement rimane la scelta migliore per il software di editing PDF, fornendo agli utenti uno strumento potente e intuitivo per la gestione dei propri file PDF.

Compatibilità e prezzo

WondersharePDFelement è compatibile con Windows, Mac, Android e iOS e il prezzo parte da $ 29,99 all’anno. Per prove e download gratuiti, visita https://pdf.wondershare.com/ o seguici Youtube E Facebook E Cinguettio e altri Instagram Ulteriori informazioni su PDFelement.

Wondershare ha suggerito

Wondershare è riconosciuto a livello mondiale come editore di software impegnato a fornire soluzioni innovative per uso personale e professionale. In qualità di leader nei prodotti per la creatività e la produttività, Wondershare ha ricevuto premi prestigiosi da organizzazioni come The Shorty Awards, G2 e GetApp. La missione di Wondershare è consentire alle persone di seguire le proprie passioni e costruire un mondo più creativo. Con oltre 100 milioni di utenti in 150 paesi, gli utenti hanno accesso a un’ampia gamma di soluzioni software per l’editing di video, l’editing di PDF, il recupero di dati, diagrammi, grafici e altro ancora. Insieme, Wondershare si impegna a fornire un software facile da usare e di alta qualità che consenta a privati ​​e aziende di dare vita alle proprie idee creative.

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1623993/Logo.jpg

